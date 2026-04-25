शरीर की छोटी सी गांठ बनी जानलेवा, 19 साल की इन्फ्लुएंसर की मौत, जानिए इस Rare Cancer के 3 संकेत

Rare Cancer Symptoms: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जेड कॉप्स (Jade Kops) की इस दुर्लभ बीमारी से मौत हो गई, लेकिन उनकी 5 साल की लंबी जंग ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। महज 14 साल की उम्र में जेड एक दुर्लभ कैंसर 'रैबडोमायोसारकोमा' (Rhabdomyosarcoma) का शिकार हुईं। यह कहानी सिर्फ एक भावुक अंत नहीं है, बल्कि उन माता-पिता और युवाओं के लिए एक बड़ा 'हेल्थ अलर्ट' है जो शरीर की छोटी गांठों या दर्द को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।