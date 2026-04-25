आपका खून ही बन सकता है पेट के Cancer की वजह? जानें किस Blood Group पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा

ब्लड ग्रुप और कैंसर के संबंध पर हुई सबसे बड़ी स्टडी स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट (Karolinska Institute) द्वारा की गई थी। इस रिसर्च में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों के डेटा का 35 वर्षों तक विश्लेषण किया गया। 'अमेरिकन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी' में प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार, ब्लड ग्रुप 'A' वाले लोगों में पेट के कैंसर (Stomach Cancer) का खतरा अन्य ब्लड ग्रुपों की तुलना में 20% तक अधिक होता है। वहीं, इसके उलट ब्लड ग्रुप 'O' वाले लोगों में पेट के कैंसर का जोखिम सबसे कम पाया गया, हालांकि उनमें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक देखी गई। रिसर्च का मानना है कि ब्लड ग्रुप 'A' के शरीर में कुछ ऐसे एंटीजन्स होते हैं जो पेट की अंदरूनी परत को प्रभावित करते हैं।