Cancer Risk and Blood Type : किस ब्लड ग्रुप वालों को कैंसर का रिस्क कम, इस ब्लड टाइप वालों का कैंसर से बचना मुश्किल

Cancer Risk and Blood Type : आपका ब्लड ग्रुप कैंसर के रिस्क और बचने के बारे में काफी कुछ बताता है। इसको लेकर कई शोध रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। A, B, O, AB ब्लड ग्रुप वालों को इसके बारे में होना चाहिए। इससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि किस तरह के ब्लड टाइप वाले को कैंसर को लेकर बहुत सजग होने की आवश्यकता है। चलिए, रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर पूरी बात समझते हैं।