20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cancer Risk and Blood Type : किस ब्लड ग्रुप वालों को कैंसर का रिस्क कम, इस ब्लड टाइप वालों का कैंसर से बचना मुश्किल

Cancer Risk and Blood Type : आपका ब्लड ग्रुप कैंसर के रिस्क के बारे में काफी कुछ बताता है। कई शोध रिपोर्ट में A, B, O, AB ब्लड ग्रुप और कैंसर रिस्क के बारे में बताया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Feb 20, 2026

Cancer Risk and Blood Type, Which blood group has the lowest risk of cancer, Which blood group has the high risk of cancer,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Cancer Risk and Blood Type : आपका ब्लड ग्रुप कैंसर के रिस्क और बचने के बारे में काफी कुछ बताता है। इसको लेकर कई शोध रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। A, B, O, AB ब्लड ग्रुप वालों को इसके बारे में होना चाहिए। इससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि किस तरह के ब्लड टाइप वाले को कैंसर को लेकर बहुत सजग होने की आवश्यकता है। चलिए, रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर पूरी बात समझते हैं।

इस ब्लड ग्रुप को कैंसर का सबसे अधिक रिस्क

एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ कैंसर केयर (Asian Pacific Journal of Cancer Care - APJCC), 2025 के मुताबिक, AB ब्लड ग्रुप को कोलोरेक्टल (आंत) कैंसर होने की संभावना 3.56 गुना (OR: 3.56) अधिक पाई गई है।

दोबारा कैंसर होने का खतरा 'A' ब्लड ग्रुप को

ब्रिटिश जर्नल ऑफ कैंसर (PubMed - British Journal of Cancer Study) शोध में पाया गया कि 'A' ब्लड ग्रुप वाले मरीजों में कोलन कैंसर के इलाज के बाद बीमारी के वापस लौटने का जोखिम 'O' ग्रुप के मुकाबले काफी अधिक होता है।

Cancer Risk and Blood Type Chart | ब्लड ग्रुप और कैंसर जोखिम का चार्ट

कैंसर मृत्यु दर और सर्वाइवल का आंकड़ा

सबसे खराब रिकवरी AB ब्लड ग्रुप वालों की होती है। इस ग्रुप के मरीजों में मृत्यु दर 17.14% दर्ज की गई, जो सभी ग्रुप्स में सर्वाधिक है। इनका औसत जीवनकाल (Median Survival) इलाज के बाद मात्र 30.5 महीने देखा गया।

'B' ब्लड ग्रुप वाले मरीजों में कैंसर से होने वाली मृत्यु दर सबसे कम 5.49% दर्ज की गई है। साथ ही सबसे सुरक्षित रिकवरी 'O' ब्लड ग्रुप वाले मरीजों का औसत जीवनकाल सबसे बेहतर 40 महीने पाया गया।

'O' ग्रुप: कैंसर के खिलाफ ढाल

ब्लड ग्रुप 'O' वाले मरीजों में कैंसर के इलाज के बाद 5 साल तक जीवित रहने की दर सबसे अधिक 88.1% पाई गई। इस हिसाब से ओ ग्रुप वाले सुरक्षित हैं।

विज्ञान क्या कहता है?

वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्लड ग्रुप के एंटीजन हमारे शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स और इन्फ्लेमेशन (सूजन) को प्रभावित करते हैं। 'O' ग्रुप में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं को पनपने से रोकने में मदद कर सकते हैं। यदि आपका ब्लड ग्रुप 'A' या 'AB' है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 45 की उम्र के बाद नियमित कैंसर स्क्रीनिंग कराएं।

ये भी पढ़ें

इन 3 Blood Group वालों के दुश्मन हैं मच्छर! मिनट में चूस लेते हैं खून, डेंगू – मलेरिया का खतरा भी अधिक
स्वास्थ्य
Relation Between Mosquito and Blood Group, machar kise jyada katte hai, O blood group, why mosquitoes bite people with O blood group, मच्छरों को कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा पसंद है,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cancer

Published on:

20 Feb 2026 01:10 pm

Hindi News / Health / Cancer Risk and Blood Type : किस ब्लड ग्रुप वालों को कैंसर का रिस्क कम, इस ब्लड टाइप वालों का कैंसर से बचना मुश्किल

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Diabetes में नाश्ता कब करें? डॉक्टरों ने बताया सही टाइम और सही तरीका

diabetes breakfast timing
स्वास्थ्य

Chronic Kidney Disease से बढ़ सकता है Dementia का खतरा? नई रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

Chronic Kidney Disease
स्वास्थ्य

Smoking Hair Loss: कैंसर ही नहीं, आपकी खूबसूरती भी निगल रही है सिगरेट! जानिए धुएं में कैसे उड़ रहे हैं आपके घने बाल

Smoking Hair Loss
स्वास्थ्य

AI Heart Attack Prediction : सेकेंडों में AI बताएगा साइलेंट हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा! 95% तक सही जांच

AI Heart Attack Prediction, AI technology helps to detect severe heart attacks faster, heart attacks faster detection, silent heart attack,
स्वास्थ्य

मोटापा…मतलब खतरे की घंटी; भारत में हुई मौतों का चौंकाने वाला आंकड़ा आया सामने

obesity risk hospitalization risk
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.