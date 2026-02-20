Eric Dane Dies After ALS : 40 की उम्र के बाद होती है ये ‘लाइलाज’ बीमारी, लक्षण हैं सामान्य, जिसने ली इस फेमस एक्टर की जान

इस बीमारी का प्रभाव दिमाग पर देखने को मिलता है। ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में मौजूद मोटर न्यूरॉन्स (Motor Neurones) को नष्ट कर देती है। ये न्यूरॉन्स ही दिमाग से मांसपेशियों तक सिग्नल पहुंचाते हैं। जैसे ही ये न्यूरॉन्स खत्म होने लगते हैं, तो दिमाग मांसपेशियों पर अपना नियंत्रण खोने लगता है। जिसके प्रभाव से मरीज की चलने-फिरने, बोलने, चबाने और अंततः सांस लेने की क्षमता खत्म हो जाती है।