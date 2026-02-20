Nasal Spray Vaccine: एक स्प्रे से सर्दी-जुकाम, फ्लू और फेफड़ों के इंफेक्शन से बचाव? नई रिसर्च ने बढ़ाई उम्मीद

साइंस पत्रिका में प्रकाशित निष्कर्षों ने बताया कि अब तक बनने वाली ज्यादातर वैक्सीन एक खास वायरस या बैक्टीरिया को पहचानना सिखाती हैं। जैसे खसरा की वैक्सीन खसरे से बचाती है या कोविड वैक्सीन कोविड वायरस से। लेकिन यह नया नेजल स्प्रे अलग तरीके से काम करता है। इसे नाक के जरिए शरीर में डालने पर फेफड़ों में मौजूद इम्यून सेल्स, खासकर मैक्रोफेज, ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। यानी जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर में घुसने की कोशिश करता है, ये सेल्स तुरंत हमला कर देते हैं। जानवरों पर किए गए परीक्षणों में देखा गया कि यह असर करीब 3 महीने तक बना रहा। इस दौरान फेफड़ों में पहुंचने वाले वायरस की संख्या 100 से 1000 गुना तक कम हो गई।