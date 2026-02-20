Gut Microbiome Benefits: पेट है शरीर का दूसरा दिमाग! जानें कैसे कंट्रोल करता है वजन, मूड और इम्युनिटी

Gut Microbiome Benefits: अक्सर लोग पेट को सिर्फ खाना पचाने वाला अंग समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। एक्सपर्ट्स पेट को शरीर का दूसरा दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ डाइजेशन ही नहीं बल्कि इम्युनिटी, वजन, स्किन और यहां तक कि मूड तक को कंट्रोल करता है। अगर आपका गट (पेट) हेल्दी है, तो शरीर भी ज्यादा हेल्दी रहेगा। लेकिन अगर गट का बैलेंस बिगड़ जाए, तो मोटापा, डायबिटीज, एंग्जायटी, थकान और स्किन प्रॉब्लम जैसी कई परेशानियां शुरू हो सकती हैं।