Eye Cancer Early Signs: बच्चों की आंख में सफेद चमक दिखे तो सावधान! हो सकता है इस कैंसर का संकेत

Eye Cancer Early Signs: अक्सर माता-पिता बच्चों की आंखों से जुड़ी छोटी-छोटी बातों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई बार यही मामूली दिखने वाले संकेत किसी गंभीर बीमारी की चेतावनी हो सकते हैं। बच्चों में होने वाला रेटिनोब्लास्टोमा (Retinoblastoma) एक गंभीर आंख का कैंसर है, जिसकी पहचान अगर समय रहते हो जाए तो बच्चे की आंखों की रोशनी ही नहीं, बल्कि जान भी बचाई जा सकती है।