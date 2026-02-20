20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

home_icon

स्वास्थ्य

Smoking Hair Loss: कैंसर ही नहीं, आपकी खूबसूरती भी निगल रही है सिगरेट! जानिए धुएं में कैसे उड़ रहे हैं आपके घने बाल

Smoking Hair Loss: क्या स्मोकिंग से बाल जल्दी झड़ते और सफेद होते हैं? जानिए रिसर्च क्या कहती है और कैसे बचा सकते हैं अपने बालों को हेल्दी और मजबूत।

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 20, 2026

Smoking Hair Loss

Smoking Hair Loss (photo- gemini ai)

Smoking Hair Loss: बाल झड़ना या सफेद होना अक्सर उम्र बढ़ने और जेनेटिक्स से जुड़ा माना जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, बाल पतले होना या झड़ना सामान्य बात है। लेकिन अब नई रिसर्च बताती है कि लाइफस्टाइल की कुछ आदतें इस प्रक्रिया को तेज भी कर सकती हैं। खासकर धूम्रपान यानी स्मोकिंग बालों के लिए गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है।

हाल ही में England में हुई स्टडीज में पाया गया कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनमें कम उम्र में गंजापन और बालों का जल्दी सफेद होना ज्यादा देखा जाता है। यानी सिर्फ उम्र या फैमिली हिस्ट्री ही नहीं, बल्कि आपकी रोज की आदतें भी बालों की सेहत पर बड़ा असर डालती हैं।

स्मोकिंग बालों को कैसे नुकसान पहुंचाती है?

हमारे बालों की जड़ें यानी हेयर फॉलिकल्स को सही तरह बढ़ने के लिए ऑक्सीजन और पोषण की जरूरत होती है। लेकिन स्मोकिंग करने से शरीर की ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है। धमनियां सिकुड़ने लगती हैं, जिससे स्कैल्प तक खून कम पहुंचता है। जब बालों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिलता, तो बाल कमजोर हो जाते हैं और जल्दी झड़ने लगते हैं।

इसके अलावा सिगरेट में मौजूद निकोटिन और कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं। यह स्ट्रेस बालों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और बालों की ग्रोथ साइकल को छोटा कर देता है। यानी बाल जल्दी गिरते हैं और नए बाल धीरे या कम उगते हैं।

स्मोकिंग से बाल जल्दी सफेद क्यों होते हैं?

बालों का रंग एक पिगमेंट से तय होता है जिसे मेलेनिन कहा जाता है। उम्र बढ़ने के साथ इसका बनना कम हो जाता है, इसलिए बाल सफेद होते हैं। लेकिन स्मोकिंग शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ाती है, जो मेलेनिन बनाने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बालों का रंग जल्दी खत्म होने लगता है और कम उम्र में ही सफेद बाल दिखने लगते हैं।

सिर्फ स्मोकिंग ही कारण नहीं

बाल झड़ने के पीछे कई और वजहें भी हो सकती हैं, जैसे:

  • फैमिली हिस्ट्री (जेनेटिक्स)
  • शरीर में पोषक तत्वों की कमी
  • ज्यादा तनाव
  • हार्मोनल बदलाव
  • कुछ बीमारियां

इसलिए सिर्फ स्मोकिंग छोड़ने से पूरी तरह बाल वापस आ जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इससे नुकसान जरूर कम हो सकता है।

बालों को हेल्दी रखने के आसान तरीके

अगर आप बालों को मजबूत रखना चाहते हैं, तो कुछ आसान आदतें अपनाएं। स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करें। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर खाना खाएं। पर्याप्त पानी पिएं इसके साथ तनाव कम करें, और पूरी नींद लें। ज्यादा बाल झड़ रहे हों तो डॉक्टर से सलाह लें

अपनी लाइफस्टाइल पर नजर डालें

गंजापन हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन कुछ आदतें इसे जल्दी ला सकती हैं। स्मोकिंग उन्हीं में से एक है। यह बालों की जड़ों को कमजोर करती है, खून का प्रवाह घटाती है और बाल जल्दी सफेद करती है। अगर आप अपने बालों को लेकर चिंतित हैं, तो सिर्फ जेनेटिक्स को दोष देने से पहले अपनी लाइफस्टाइल पर नजर डालें। स्मोकिंग छोड़ना न सिर्फ आपके बालों के लिए, बल्कि पूरी सेहत के लिए फायदेमंद कदम हो सकता है।

Updated on:

20 Feb 2026 11:41 am

Published on:

20 Feb 2026 11:40 am

