Smoking Hair Loss: कैंसर ही नहीं, आपकी खूबसूरती भी निगल रही है सिगरेट! जानिए धुएं में कैसे उड़ रहे हैं आपके घने बाल

गंजापन हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन कुछ आदतें इसे जल्दी ला सकती हैं। स्मोकिंग उन्हीं में से एक है। यह बालों की जड़ों को कमजोर करती है, खून का प्रवाह घटाती है और बाल जल्दी सफेद करती है। अगर आप अपने बालों को लेकर चिंतित हैं, तो सिर्फ जेनेटिक्स को दोष देने से पहले अपनी लाइफस्टाइल पर नजर डालें। स्मोकिंग छोड़ना न सिर्फ आपके बालों के लिए, बल्कि पूरी सेहत के लिए फायदेमंद कदम हो सकता है।