गंजापन दूर! ये 4 तेल नए बाल उगाने में कारगर, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया

Naye Baal Ugane Ka Tel : झड़ते बाल, आम समस्या बन चुका है जिससे अधिकतर लोग जूझ रहे हैं। बालों को बचाने के लिए लोग ना जाने क्या-क्या जतन करते हैं। इसके बाद भी बालों का झड़ना नहीं रूक रहा है तो आपको सही तेल का चयन करना चाहिए। बालों पर सही तेल लगाने से मजबूती मिलेगी, हेयरफॉल रूकेगा, नए बाल उगेंगे। आपको हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के आधार पर कुछ बेस्ट तेल (Balo ke liye best oil) बताने जा रहे हैं जिनको लगाने से नए बाल उग सकते हैं।