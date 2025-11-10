Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

3 प्रकार के होते हैं Hair Loss, विदेशी डॉक्टरों ने बताया कैसे फिर से उग सकते हैं बाल

Expert Tips On Hair Loss : अगर झड़ते बालों को नहीं रोका गया तो ये आपको गंजा कर सकता है। आइए, एक्सपर्ट से जानते हैं कि बालों को कैसे उगा सकते हैं और गंजापन दूर करने का इलाज क्या है?

4 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

image

The Washington Post

Nov 10, 2025

Hair Loss expert tips, regrow hair treatment, ganjapan kaise roke,

गंजापन की प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo- Grok AI

Types of Hair Loss : झड़ते बालों के साथ गंजापन का भय बढ़ता जाता है। ये डर स्वभाविक है क्योंकि, अगर हेयर फॉल को समय पर रोका नहीं गया तो ये वाकई गंजा कर सकता है। इस बात को समझने के लिए 'वाशिंगटन पोस्ट' ने कई एक्सपर्ट्स के साथ हेयर फॉल को लेकर बातचीत की। इन एक्सपर्ट्स ने बताया है कि कैसे झड़ते-टूटते बालों को रोक सकते हैं, बालों को फिर से उगा सकते हैं, और खुद को गंजापन से बचा सकते हैं।

आज हम "पत्रिका स्पेशल" में इस बात को विस्तार से आसान भाषा में समझेंगे-

डर्मेटोलॉजिस्ट मिरियम लूसिया वेगा गोंजालेज हर हफ्ते ऐसे मरीजों से मिलती हैं जो अलग-अलग प्रकार के बाल झड़ने की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय (Johns Hopkins University) की असिस्टेंट प्रोफेसर गोंजालेज ने कहा, "यह (बालों का झड़ना) एक आम शिकायत है।"

वहीं, वेइल कॉर्नेल मेडिसिन में क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर शैरी लिपनर ने कहा, "यह बालों का स्वर्णिम युग है"। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि, हेयर लॉस को लेकर आज ऐसे कई प्रभावी उपचार हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे।

बालों के झड़ने के प्रकार को समझिए

1- पैटर्न्ड हेयर लॉस (Patterned hair loss)

इसे एंड्रोजेनिक एलोपेसिया के नाम से भी जानते हैं। ये वाला पैटर्न्ड हेयर लॉस वंशानुगत होता है। उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों और महिलाओं के बाल धीरे-धीरे पतले होते जाते हैं। कैलिफोर्निया की त्वचा विशेषज्ञ और बाल विशेषज्ञ, पारादी मिरमीरानी ने बताया कि यह बालों के झड़ने का सबसे आम रूप भी है।

मिरमीरानी, ​​जो बालों के झड़ने के इलाज विकसित करने वाली कई दवा कंपनियों की सलाहकार भी हैं, उनका कहना है, "बालों के साथ होने वाली हर चीज का जीन पर बहुत प्रभाव पड़ता है।"

2- डिफ्यूज हेयर लॉस (Diffuse hair loss)

ये हेयर फॉल प्रकार, टेलोजन एफ्लुवियम के नाम से भी जाना जाता है। किसी बीमारी, संक्रमण, गर्भावस्था, सर्जरी या किसी अन्य तनावपूर्ण स्थिति के बाद अगर बाल झड़ते हैं तो उनको इस श्रेणी में रखा जाता है।

यूसीएलए हेल्थ में त्वचाविज्ञान की क्लिनिकल प्रोफेसर कैरोलिन गोह ने बताया कि जीएलपी-1 दवा लेने वाले कुछ लोगों ने बाल झड़ने की शिकायत की है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है।

3- फोकल हेयर लॉस (Focal hair loss)

एक्सपर्ट इसको लेकर कहते हैं कि इस तरह का पैची बालों का झड़ना एलोपेसिया एरियाटा नामक एक ऑटोइम्यून स्थिति के कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में पलकों के बाल भी झड़ सकते हैं। यह बेहद गंभीर स्थिति में होता है।

डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना जरूरी क्यों?

डर्मेटोलॉजिस्ट गोह कहते हैं कि स्कैल्प पर जलन या खुजली होना या अचानक से अधिक बालों का झड़ना… इस तरह की चीजों को नोटिस करने पर फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। साथ एक अन्य एक्सपर्ट लिपनर के अनुसार, ये हेयर लॉस के प्रकार को समझना आमजन के लिए आसान नहीं है। इस बात को बेहतर तरीके से डॉक्टर ही पहचान सकते हैं।

हेयर लॉस के लिए किस तरह का ट्रीटमेंट (Hair loss Treatment) कारगर?

विशेषज्ञों ने बताया कि सबसे कारगर इलाज व्यक्ति के बालों के झड़ने के प्रकार के साथ-साथ उसकी उम्र, लिंग, लाइफस्टाइल, उसके द्वारा ली जा रही दवाओं और अन्य हेल्थ स्थितियों पर निर्भर करेगा।

गोंजालेज ने बताया कि एलोपेसिया एरीटा से पीड़ित कई लोगों में बाल वापस उग सकते हैं, खासकर अगर बालों का झड़ना कम हो। साथ ही अगर त्वचा विशेषज्ञ इसका इलाज करने के लिए प्रभावित स्कैल्प पर स्टेरॉयड का इंजेक्शन या मलहम लगाएं।

एलोपेसिया एरीटा या अन्य प्रकार के बालों के झड़ने से पीड़ित लोगों के लिए minoxidil जैसी दवा को कारगर माना जाता है। ये दवा लगाने, खाने के रूप में बिकती है। हेयर फॉल की स्थिति को समझकर एक्सपर्ट की देखरेख में उपचार किया जा सकता है।

क्या हेयर लॉस का इलाज सबके लिए कारगर है?

मियामी विश्वविद्यालय में त्वचाविज्ञान की प्रोफेसर एंटोनेला टोस्टी ने बताया कि आसान भाषा में कहें तो, स्कैल्प पर मौजूद बालों के रोम बरकरार रहें तो गिरते वालों को वापस उगा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Foods to prevent hair loss: गंजेपन को खत्म करने के लिए क्या-क्या खाएं?
लाइफस्टाइल
Foods to prevent hair loss

वहीं, लिपनर ने बताया कि एक बार जब बालों के रोम पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। साथ ही ध्यान रखें, प्रत्यारोपण भी सबके लिए आसान नहीं होता।"

बायोटिन सप्लीमेंट्स कितने कारगर?

बायोटिन सप्लीमेंट्स स्वस्थ बालों के लिए बताया जाता है, लेकिन इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि विटामिन बालों के झड़ने से रोकने में मदद कर सकता है। लिपनर का कहना है, बायोटिन का इस्तेमाल डॉक्टर दिल के दौरे का इलाज करने के लिए करते हैं। इसी वजह से, लिपनर अपने मरीजों को बायोटिन की अधिक खुराक वाले सप्लीमेंट्स से दूर रखती हैं।

संबंधित खबरें

Health Insurance Saves Lives

Health Insurance Saves Lives : क्या स्वास्थ्य बीमा सचमुच जीवन-मृत्यु का सवाल है? वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा!

Asim Munir became CDF

अयूब, याह्या, जिया और मुशर्रफ की राह पर निकले असीम मुनीर, CDF बनकर कर सकते हैं नए सैन्य शासन की शुरुआत!

Beti ke nam ghar ki pahchan

10 साल पूरे… बैतूल से लंदन तक ‘बेटी के नाम घर की पहचान’, एक सकारात्मक पहल की कहानी

कांगेर घाटी के बीच बस रहा ‘नेचर विलेज(photo-patrika)

कांगेर घाटी के बीच बस रहा ‘नेचर विलेज’, ग्रामीण पर्यटन और रोजगार का नया मॉडल, जानें इस गांव खासियत…

क्या AI थेरेपी तनाव को कर सकता है दूर? कुछ डॉक्टरों ने कहा- यह सही है, लेकिन…

Iranian director Jafar Panahi

जेल में कैद निर्देशक ने कैदियों को लेकर बना दी अवार्ड विनिंग फिल्म- जाफर पनाहि की कहानी

Wildlife real hero patrika

Wildlife के असली हीरो, जंगल के अंधेरों में साहसी यादों के चमकदार किस्से, संघर्षों की अनकही दास्तान

World Biggest Mosque

ताजुल मसाजिद को दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनवाना चाहती थीं शाहजहां बेगम, इसलिए रह गया ख्वाब

MP news patrika.com

सांस्कृतिक विरासत और तकनीक के संगम ने खोला राज, ड्रोन टेक्नोलॉजी में चीन से भी एक कदम आगे हम

एक्सपर्ट मिरमीरानी ने कहा कि सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन खरीदने से पहले हेल्दी आदतें, जैसे- नियमित व्यायाम, पोषण से भरा खान-पान और पर्याप्त नींद आदि जरूरी है। ये ध्यान रखें कि अगर आपके बालों का झड़ना आनुवांशिकी है तो उसे रोकना मुश्किल है।

(वाशिंगटन पोस्ट का यह आलेख पत्रिका.कॉम पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है)

ये भी पढ़ें

Baldness Cure : चंद दिनों में दूर हो जाएगी गंजेपन की समस्या, वैज्ञानिकों ने तैयार किया अनोखा सीरम!
लाइफस्टाइल
Baldness Cure

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Nov 2025 06:27 pm

Published on:

10 Nov 2025 05:38 pm

Hindi News / Patrika Special / 3 प्रकार के होते हैं Hair Loss, विदेशी डॉक्टरों ने बताया कैसे फिर से उग सकते हैं बाल

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Health Insurance Saves Lives : क्या स्वास्थ्य बीमा सचमुच जीवन-मृत्यु का सवाल है? वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा!

Health Insurance Saves Lives
Patrika Special News

अयूब, याह्या, जिया और मुशर्रफ की राह पर निकले असीम मुनीर, CDF बनकर कर सकते हैं नए सैन्य शासन की शुरुआत!

Asim Munir became CDF
Patrika Special News

10 साल पूरे… बैतूल से लंदन तक ‘बेटी के नाम घर की पहचान’, एक सकारात्मक पहल की कहानी

Beti ke nam ghar ki pahchan
बेतुल

कांगेर घाटी के बीच बस रहा ‘नेचर विलेज’, ग्रामीण पर्यटन और रोजगार का नया मॉडल, जानें इस गांव खासियत…

कांगेर घाटी के बीच बस रहा ‘नेचर विलेज(photo-patrika)
Patrika Special News

क्या AI थेरेपी तनाव को कर सकता है दूर? कुछ डॉक्टरों ने कहा- यह सही है, लेकिन…

Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.