3 प्रकार के होते हैं Hair Loss, विदेशी डॉक्टरों ने बताया कैसे फिर से उग सकते हैं बाल

Types of Hair Loss : झड़ते बालों के साथ गंजापन का भय बढ़ता जाता है। ये डर स्वभाविक है क्योंकि, अगर हेयर फॉल को समय पर रोका नहीं गया तो ये वाकई गंजा कर सकता है। इस बात को समझने के लिए 'वाशिंगटन पोस्ट' ने कई एक्सपर्ट्स के साथ हेयर फॉल को लेकर बातचीत की। इन एक्सपर्ट्स ने बताया है कि कैसे झड़ते-टूटते बालों को रोक सकते हैं, बालों को फिर से उगा सकते हैं, और खुद को गंजापन से बचा सकते हैं।