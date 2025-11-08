Long Hair Tips: बाल तेजी से बढ़ाना चाहते हैं? एक्सपर्ट ने बताया, गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं ये 3 चीजें

Natural hair growth tips at home|फोटो सोर्स – drmanojdasjaipur/Instagram
Long Hair Tips: हर कोई चाहता है कि उसके बाल लंबे, घने और मजबूत हों, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और अनहेल्दी डाइट की वजह से बालों की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे में सिर्फ ऑयलिंग या शैंपू बदलने से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि शरीर को अंदर से पोषण देना भी जरूरी है। डॉक्टर मनोज दास (Naturopath, Aroma Therapist & Wellness Advocate) के अनुसार जानिए कौन-सी हैं वो 3 चीजें जो आपके बालों को बना सकती हैं हेल्दी और लॉन्ग।
डॉक्टर मनोज दास के अनुसार, अगर आप भी अपने बालों को घना और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो रोजमर्रा की तीन चीजों का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये तीन चीजें हैं आंवला, करी पत्ता और काला तिल।
बालों के लिए आंवला एक प्राकृतिक टॉनिक माना जाता है। इसमें मौजूद विटामिन C, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं। इसका नियमित सेवन न केवल बालों का झड़ना और डैंड्रफ कम करता है, बल्कि उन्हें नेचुरल शाइन भी देता है।
काले तिल में पाए जाने वाले ओमेगा-3 फैटी एसिड, कैल्शियम और जिंक बालों के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। ये तत्व स्कैल्प को पोषण देकर बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और बालों को झड़ने से बचाते हैं।
करी पत्ता केवल खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि यह बालों का भी साथी है। इसमें मौजूद बीटा-कैरोटीन, प्रोटीन और आयरन बालों के झड़ने को रोकते हैं और नई हेयर ग्रोथ को प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही, करी पत्ते के प्राकृतिक तत्व समय से पहले सफेद होने वाले बालों की समस्या को भी कम करते हैं।
एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि आप 50g आंवला पाउडर, 25g करी पत्ते का पाउडर और 50g काले तिल का पाउडर का पाउडर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण का एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ लें, इससे आपको फर्क नजर आने लगेगा।
