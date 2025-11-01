Winter Hair Care: क्या सच में सर्दियों में नारियल तेल देता है बालों को पोषण, एक्सपर्ट से जानिए

Coconut oil for hair in winter|फोटो सोर्स – Freepik
Winter Hair Care: सर्दियों का मौसम आते ही सेहत, त्वचा के साथ-साथ बालों पर भी इसका असर पड़ता है। जब ठंडी हवाएं चलती हैं, तो वे बालों से नमी खींच लेती हैं, जिससे बाल बेजान और रूखे हो जाते हैं। ऐसे में बाल झड़ने की समस्या कई गुना बढ़ जाती है।इसी कारण कई लोग सर्दियों में नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि ठंड में जब नारियल तेल (Coconut oil) जम जाता है, तो क्या यह सच में बालों के लिए असरदार हो सकता है?अगर आपके मन में भी यही सवाल उठता है, तो इसका जवाब जानने के लिए हमने एस्थेटिशियन और मेकअप एक्सपर्ट पर्लीन खन्ना से बात की। उन्होंने इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। आइए जानते हैं, सर्दियों में नारियल तेल बालों पर लगाना सही है या नहीं।
नारियल तेल में मौजूद लॉरिक एसिड, विटामिन E और विटामिन K बालों के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। ये पोषक तत्व बालों की जड़ों तक जाकर उन्हें गहराई से पोषण और नमी प्रदान करते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं और बालों को टूटने व झड़ने से बचाते हैं।
मेकअप आर्टिस्ट पर्लीन खन्ना बताती हैं कि हां, सर्दियों में बालों में नारियल तेल लगाना बहुत फायदेमंद होता है। यह बालों को नेचुरली पोषण देता है और उन्हें मजबूत बनाता है। नारियल तेल में मौजूद पोषक तत्व बालों को टूटने और झड़ने से बचाते हैं। इसलिए नियमित रूप से नारियल तेल की मालिश करने से बाल मजबूत, मुलायम और चमकदार बनते हैं।
बिलकुल! सर्दियों में भी नारियल तेल बालों के लिए बेहद असरदार होता है क्योंकि यह बालों को मॉइस्चराइज करता है और ठंडी हवा से होने वाले नुकसान से बचाता है।इसे लगाने से पहले हल्का गुनगुना कर लें ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और स्कैल्प को गहराई से पोषण मिलता है।
सर्दियों की ठंडी हवाएं बालों से नमी छीन लेती हैं, जिससे वे रूखे और बेजान हो जाते हैं। ऐसे में नारियल तेल से बालों की मसाज करना बेहद फायदेमंद होता है।नारियल तेल में मौजूद लॉरिक एसिड और फैटी एसिड बालों की जड़ों तक जाकर गहराई से पोषण पहुंचाते हैं।इसीलिए, तेल को हल्का गुनगुना कर के स्कैल्प पर मसाज करना सबसे असरदार तरीका है, जिससे बाल हेल्दी और शाइनी बनते हैं।
