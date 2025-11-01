Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ब्यूटी टिप्स

Winter Hair Care: क्या सच में सर्दियों में नारियल तेल देता है बालों को पोषण, एक्सपर्ट से जानिए

Winter Hair Care: ऐसे में बाल झड़ने की समस्या कई गुना बढ़ जाती है।इसी कारण कई लोग सर्दियों में नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि ठंड में जब नारियल तेल जम जाता है, तो क्या यह सच में बालों के लिए असरदार हो सकता है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 01, 2025

Is coconut oil good for winters,Is oiling hair good in winter,Is coconut oil good for the cold,

Coconut oil for hair in winter|फोटो सोर्स – Freepik

Winter Hair Care: सर्दियों का मौसम आते ही सेहत, त्वचा के साथ-साथ बालों पर भी इसका असर पड़ता है। जब ठंडी हवाएं चलती हैं, तो वे बालों से नमी खींच लेती हैं, जिससे बाल बेजान और रूखे हो जाते हैं। ऐसे में बाल झड़ने की समस्या कई गुना बढ़ जाती है।इसी कारण कई लोग सर्दियों में नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि ठंड में जब नारियल तेल (Coconut oil) जम जाता है, तो क्या यह सच में बालों के लिए असरदार हो सकता है?अगर आपके मन में भी यही सवाल उठता है, तो इसका जवाब जानने के लिए हमने एस्थेटिशियन और मेकअप एक्सपर्ट पर्लीन खन्ना से बात की। उन्होंने इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। आइए जानते हैं, सर्दियों में नारियल तेल बालों पर लगाना सही है या नहीं।

नारियल तेल में मौजूद पोषण

नारियल तेल में मौजूद लॉरिक एसिड, विटामिन E और विटामिन K बालों के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। ये पोषक तत्व बालों की जड़ों तक जाकर उन्हें गहराई से पोषण और नमी प्रदान करते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं और बालों को टूटने व झड़ने से बचाते हैं।

क्या सर्दियों में नारियल तेल बालों में लगाना चाहिए?

मेकअप आर्टिस्ट पर्लीन खन्ना बताती हैं कि हां, सर्दियों में बालों में नारियल तेल लगाना बहुत फायदेमंद होता है। यह बालों को नेचुरली पोषण देता है और उन्हें मजबूत बनाता है। नारियल तेल में मौजूद पोषक तत्व बालों को टूटने और झड़ने से बचाते हैं। इसलिए नियमित रूप से नारियल तेल की मालिश करने से बाल मजबूत, मुलायम और चमकदार बनते हैं।

क्या नारियल तेल सर्दियों में बालों के लिए अच्छा है?

बिलकुल! सर्दियों में भी नारियल तेल बालों के लिए बेहद असरदार होता है क्योंकि यह बालों को मॉइस्चराइज करता है और ठंडी हवा से होने वाले नुकसान से बचाता है।इसे लगाने से पहले हल्का गुनगुना कर लें ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और स्कैल्प को गहराई से पोषण मिलता है।

सर्दियों में नारियल तेल लगाने से क्या होता है?

सर्दियों की ठंडी हवाएं बालों से नमी छीन लेती हैं, जिससे वे रूखे और बेजान हो जाते हैं। ऐसे में नारियल तेल से बालों की मसाज करना बेहद फायदेमंद होता है।नारियल तेल में मौजूद लॉरिक एसिड और फैटी एसिड बालों की जड़ों तक जाकर गहराई से पोषण पहुंचाते हैं।इसीलिए, तेल को हल्का गुनगुना कर के स्कैल्प पर मसाज करना सबसे असरदार तरीका है, जिससे बाल हेल्दी और शाइनी बनते हैं।

ये भी पढ़ें

Winter Skin Care Essentials: सर्दियों में रात को चेहरे पर लगाने वाली 5 चीजें, स्किन को रख सकती हैं सॉफ्ट और ग्लोइंग
समाचार
Night Skin care routine, winter night care routine,winter skincare tips,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Nov 2025 11:53 am

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Winter Hair Care: क्या सच में सर्दियों में नारियल तेल देता है बालों को पोषण, एक्सपर्ट से जानिए

बड़ी खबरें

View All

ब्यूटी टिप्स

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Aishwarya Rai Bachchan Beauty Tips: Old Is Gold है ऐश्वर्या राय का ये 2 पुराना Beauty Secret, ग्लोइंग फेस के लिए जानिए आज भी है कारगर

Aishwarya Rai Bachchan Beauty Tips, Aishwarya Rai Bachchan , Aishwarya Rai Bachchan photo,
ब्यूटी टिप्स

Dark Chocolate सिर्फ खाने के लिए नहीं, यह आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी भी बना सकती है

Dark Chocolate For Glowing Skin,Dark Chocolate , Dark Chocolate for skin,
लाइफस्टाइल

Winter Lips Tips: विंटर में रूखे होंठों से राहत पाने के नेचुरल तरीके

Winter lip care tips, How to prevent chapped lips, Best lip balms for winter,
ब्यूटी टिप्स

Kareena Kapoor Beauty Secrets: करीना कपूर करती हैं ऐसा, गीले पेपर से पाएं ग्लोइंग स्किन, जानिए कैसे

Kareena kapoor skin care, Kareena kapoor beauty tips,
ब्यूटी टिप्स

Long Hair Care Tips: बाल बढ़ाना है तो जानिए क्या करना है सही और क्या करने से बचना चाहिए

hair growth,hair growth tips,foods for hair growth,healthy hair,tips for hair growth,
ब्यूटी टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.