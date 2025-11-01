Winter Hair Care: क्या सच में सर्दियों में नारियल तेल देता है बालों को पोषण, एक्सपर्ट से जानिए

Winter Hair Care: सर्दियों का मौसम आते ही सेहत, त्वचा के साथ-साथ बालों पर भी इसका असर पड़ता है। जब ठंडी हवाएं चलती हैं, तो वे बालों से नमी खींच लेती हैं, जिससे बाल बेजान और रूखे हो जाते हैं। ऐसे में बाल झड़ने की समस्या कई गुना बढ़ जाती है।इसी कारण कई लोग सर्दियों में नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि ठंड में जब नारियल तेल (Coconut oil) जम जाता है, तो क्या यह सच में बालों के लिए असरदार हो सकता है?अगर आपके मन में भी यही सवाल उठता है, तो इसका जवाब जानने के लिए हमने एस्थेटिशियन और मेकअप एक्सपर्ट पर्लीन खन्ना से बात की। उन्होंने इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। आइए जानते हैं, सर्दियों में नारियल तेल बालों पर लगाना सही है या नहीं।