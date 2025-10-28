Winter Tips: सर्दियों के कपड़े धोने की झंझट से बचें, अपनाएं ये आसान उपाय, बदबू और बैक्टीरिया होंगे दूर

Clothes washing hacks for cold weather|फोटो सोर्स – Patrika.com
Winter Tips: सर्दियों ने दस्तक दे दी है, और ऐसे में सर्दियों में कपड़े धोने का झंझट भी आम कामों में शामिल हो जाता है। अगर आपके पास थोड़ा समय भी नहीं है, तो आप कुछ आसान उपायों को अपनाकर न केवल अपने कपड़े आसानी से धो सकते हैं, बल्कि बदबू और बैक्टीरिया से भी छुटकारा पा सकते हैं। इन टिप्स के जरिए आप सर्दियों में अपने कपड़ों को ताजगी से भरपूर रख सकते हैं। यहां जानिए, कपड़े धोने के आसान और असरदार तरीके।
ठंडे पानी में डिटर्जेंट ठीक से घुल नहीं पाता, जिससे कपड़े ठीक से साफ़ नहीं होते। कोशिश करें कि हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करें। यह न सिर्फ दाग हटाने में मदद करेगा, बल्कि बैक्टीरिया को भी खत्म करेगा।
अगर कपड़ों में सीलन या बदबू आ रही है, तो वॉशिंग मशीन में एक कप सफेद सिरका या आधा कप बेकिंग सोडा डालें। यह नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है और कपड़ों को फ्रेश रखता है।
सर्दियों में कपड़े अकसर सख्त हो जाते हैं। फैब्रिक सॉफ्टनर का हल्का सा इस्तेमाल उन्हें मुलायम और सुगंधित बनाए रखेगा।
अगर धूप नहीं है, तो ड्राईर या कमरे के हीटर के पास कपड़े सुखाएं। बस ध्यान रखें कि हीटर से कपड़े बहुत पास न रखें, वरना फाइबर खराब हो सकता है।
सर्दियों में धूप कम ही निकलती है, लेकिन जब भी मौका मिले, कपड़ों को धूप में ही सुखाएं। सूरज की किरणें प्राकृतिक तरीके से बैक्टीरिया को मारती हैं और कपड़ों में ताज़गी लाती हैं।
अक्सर लोग कपड़ों को धोकर मशीन में या बाल्टी में देर तक पड़े रहने देते हैं। इससे उनमें फफूंदी और बदबू आ सकती है। कोशिश करें कि जैसे ही वॉश पूरा हो, कपड़े तुरंत सुखाने डाल दें।
