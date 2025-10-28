Patrika LogoSwitch to English

Winter Tips: सर्दियों के कपड़े धोने की झंझट से बचें, अपनाएं ये आसान उपाय, बदबू और बैक्टीरिया होंगे दूर

Winter Tips: अगर आपके पास थोड़ा समय भी नहीं है सर्दियों के कपड़े धोने का, तो आप कुछ आसान उपायों को अपनाकर न केवल अपने कपड़े आसानी से धो सकते हैं, बल्कि बदबू और बैक्टीरिया से भी छुटकारा पा सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 28, 2025

wash clothes in winter, how to wash winter clothes at home,

Clothes washing hacks for cold weather|फोटो सोर्स – Patrika.com

Winter Tips: सर्दियों ने दस्तक दे दी है, और ऐसे में सर्दियों में कपड़े धोने का झंझट भी आम कामों में शामिल हो जाता है। अगर आपके पास थोड़ा समय भी नहीं है, तो आप कुछ आसान उपायों को अपनाकर न केवल अपने कपड़े आसानी से धो सकते हैं, बल्कि बदबू और बैक्टीरिया से भी छुटकारा पा सकते हैं। इन टिप्स के जरिए आप सर्दियों में अपने कपड़ों को ताजगी से भरपूर रख सकते हैं। यहां जानिए, कपड़े धोने के आसान और असरदार तरीके।

गुनगुने पानी का करें इस्तेमाल

ठंडे पानी में डिटर्जेंट ठीक से घुल नहीं पाता, जिससे कपड़े ठीक से साफ़ नहीं होते। कोशिश करें कि हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करें। यह न सिर्फ दाग हटाने में मदद करेगा, बल्कि बैक्टीरिया को भी खत्म करेगा।

सिरका और बेकिंग सोडा का जादू

अगर कपड़ों में सीलन या बदबू आ रही है, तो वॉशिंग मशीन में एक कप सफेद सिरका या आधा कप बेकिंग सोडा डालें। यह नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है और कपड़ों को फ्रेश रखता है।

फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करें

सर्दियों में कपड़े अकसर सख्त हो जाते हैं। फैब्रिक सॉफ्टनर का हल्का सा इस्तेमाल उन्हें मुलायम और सुगंधित बनाए रखेगा।

ड्राईर या रूम हीटर का सहारा लें

अगर धूप नहीं है, तो ड्राईर या कमरे के हीटर के पास कपड़े सुखाएं। बस ध्यान रखें कि हीटर से कपड़े बहुत पास न रखें, वरना फाइबर खराब हो सकता है।

धूप का पूरा फायदा उठाएं

सर्दियों में धूप कम ही निकलती है, लेकिन जब भी मौका मिले, कपड़ों को धूप में ही सुखाएं। सूरज की किरणें प्राकृतिक तरीके से बैक्टीरिया को मारती हैं और कपड़ों में ताज़गी लाती हैं।

कपड़े ज्यादा देर गीले न रखें

अक्सर लोग कपड़ों को धोकर मशीन में या बाल्टी में देर तक पड़े रहने देते हैं। इससे उनमें फफूंदी और बदबू आ सकती है। कोशिश करें कि जैसे ही वॉश पूरा हो, कपड़े तुरंत सुखाने डाल दें।

Updated on:

28 Oct 2025 03:30 pm

Published on:

28 Oct 2025 03:28 pm

Hindi News / Lifestyle News / Winter Tips: सर्दियों के कपड़े धोने की झंझट से बचें, अपनाएं ये आसान उपाय, बदबू और बैक्टीरिया होंगे दूर

