लाइफस्टाइल

Banana Flower Dishes: केले के फूल की ये डिश क्यों कहलाती है हार्मोन-फ्रेंडली सुपरफूड? समीरा रेड्डी ने बताए फायदे और रेसिपी

Banana Flower Dishes: जब दिल सुकून वाला खाना मांगे और शरीर को भी सच्चा पोषण चाहिए तब केले के फूल की यह डिश परफेक्ट साबित होती है। स्वाद में घर जैसा, और सेहत में भरपूर। यही वजह है कि इसे महिलाओँ के लिए हार्मोन-फ्रेंडली सुपरफूड कहा जाता है।

Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 27, 2025

Banana flower benefits for periods, Healthy Indian diet for hormone balance,

Sameera Reddy Health Tips|फोटो सोर्स - reddysameera/Instgaram

Banana Flower Dishes: केले का फूल भले ही आज की मॉडर्न प्लेट से थोड़ा गायब हो गया हो, लेकिन भारतीय रसोई में इसे लंबे समय से महिलाओं की सेहत से जोड़ा जाता रहा है। अब यह देसी सुपरफूड फिर से चर्चा में है, जब एक्ट्रेस और वेलनेस एडवोकेट समीरा रेड्डी ने इसके हार्मोन-बैलेंसिंग फायदों और आसान रेसिपी के बारे में बात की। फाइबर, आयरन और जरूरी मिनरल्स से भरपूर केले के फूल की डिश सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी फयदेमंद है।

फायदे (क्यों खास है ये डिश?)

  • आयरन से भरपूर, थकान कम करने में मददगार
  • हार्मोन बैलेंस को सपोर्ट करती है
  • गट हेल्थ और पाचन के लिए अच्छी
  • नैचुरली महिलाओं की वेलनेस को सपोर्ट
  • वजन मैनेजमेंट में सहायक
  • पीरियड्स के दौरान होने वाली ज्यादा ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में मदद
  • ब्लड शुगर बैलेंस रखने में सहायक
  • मूड बेहतर करने और एंग्जायटी कम करने में मददगार
  • पाचन से जुड़ी समस्याओं में राहत

जानिए इस हेल्दी रेसिपी को बनाने का आसान तरीका

सामग्री

  • 1 केला का फूल (अच्छी तरह साफ करके बारीक कटा हुआ)
  • 1 छोटा चम्मच हल्दी
  • करी पत्ता, राई और साबुत सूखी लाल मिर्च
  • 1/2 कप ताजा कद्दूकस किया नारियल
  • 1 हरी मिर्च + 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा
  • स्वादानुसार नमक
  • नारियल तेल

बनाने की विधि

  • केले के फूल को साफ करके बारीक काट लें।
  • नारियल, हरी मिर्च और जीरा पीसकर हल्का पेस्ट बना लें।
  • कढ़ाही में नारियल तेल गरम करें। राई, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर खुशबू आने तक भूनें।
  • अब कटा हुआ केला फूल, हल्दी और नमक डालें। अच्छे से मिलाकर 10 मिनट पकाएं।
  • नारियल का पेस्ट डालें, ढककर धीमी आंच पर लगभग 15 मिनट तक पकाएं जब तक सब्जी नरम न हो जाए।

Updated on:

27 Dec 2025 05:00 pm

Published on:

27 Dec 2025 04:58 pm

Hindi News / Lifestyle News / Banana Flower Dishes: केले के फूल की ये डिश क्यों कहलाती है हार्मोन-फ्रेंडली सुपरफूड? समीरा रेड्डी ने बताए फायदे और रेसिपी

