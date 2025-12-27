Banana Flower Dishes: केले के फूल की ये डिश क्यों कहलाती है हार्मोन-फ्रेंडली सुपरफूड? समीरा रेड्डी ने बताए फायदे और रेसिपी

Banana Flower Dishes: केले का फूल भले ही आज की मॉडर्न प्लेट से थोड़ा गायब हो गया हो, लेकिन भारतीय रसोई में इसे लंबे समय से महिलाओं की सेहत से जोड़ा जाता रहा है। अब यह देसी सुपरफूड फिर से चर्चा में है, जब एक्ट्रेस और वेलनेस एडवोकेट समीरा रेड्डी ने इसके हार्मोन-बैलेंसिंग फायदों और आसान रेसिपी के बारे में बात की। फाइबर, आयरन और जरूरी मिनरल्स से भरपूर केले के फूल की डिश सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी फयदेमंद है।