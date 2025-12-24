Wine Cake: ओवन से निकलते ही महक उठेगा घर, क्रिसमस स्पेशल वाइन केक रेसिपी

Christmas Special Wine Cake|फोटो सोर्स – Gemini@Ai
Wine Cake:क्रिसमस का मौसम आते ही घर में कुछ खास बेक करने का मन खुद-ब-खुद होने लगता है। जैसे ही ओवन से वाइन केक की खुशबू बाहर आती है, पूरा घर फेस्टिव माहौल से भर जाता है। सॉफ्ट, स्पॉन्जी और रिच फ्लेवर वाला यह क्रिसमस स्पेशल वाइन केक न सिर्फ स्वाद में बेकरी जैसा लगता है, बल्कि बनाना भी बेहद आसान है। अगर आप इस बार बिना बेकरी जाए घर पर ही परफेक्ट वाइन केक बनाना चाहते हैं, तो यह रेसिपी आपके लिए बिल्कुल सही है।
यह केक बिना अंडे के तैयार किया जाता है, फिर भी बेहद नरम और नम रहता है। रेड वाइन इसमें गहराई वाला फ्लेवर देती है, जो केक को एक रिच और फेस्टिव टच देता है। यह रेसिपी खासतौर पर बड़ों के लिए बनाई जाती है और त्योहारों पर परोसी जाती है।
रेड वाइन केक को न सिर्फ रंग देती है, बल्कि उसकी खुशबू और स्वाद को भी गहराई देती है। बेकिंग के दौरान अल्कोहल का तीखापन कम हो जाता है और पीछे रह जाता है एक सॉफ्ट, रिच फ्लेवर, जो क्रिसमस जैसे खास मौके के लिए एकदम सही है।
बेक होने के बाद अगर केक को तुरंत खाया जाए तो वाइन का स्वाद थोड़ा तीखा लगता है। लेकिन 2–3 दिन रखने के बाद फ्लेवर संतुलित और और भी मुलायम हो जाता है। यही वजह है कि यह केक गिफ्ट करने के लिए भी बढ़िया विकल्प माना जाता है।
सामग्री
