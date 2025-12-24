24 दिसंबर 2025,

बुधवार

लाइफस्टाइल

Wine Cake: ओवन से निकलते ही महक उठेगा घर, क्रिसमस स्पेशल वाइन केक रेसिपी

Wine Cake: क्रिसमस की बात हो और केक का जिक्र न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आमतौर पर फ्रूट केक इस त्योहार की पहचान माना जाता है, लेकिन रेड वाइन से बना यह केक भी स्वाद और खुशबू में किसी से कम नहीं। ओवन से निकलते ही इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है।

भारत

MEGHA ROY

Dec 24, 2025

Christmas Special Wine Cake|फोटो सोर्स – Gemini@Ai

Wine Cake:क्रिसमस का मौसम आते ही घर में कुछ खास बेक करने का मन खुद-ब-खुद होने लगता है। जैसे ही ओवन से वाइन केक की खुशबू बाहर आती है, पूरा घर फेस्टिव माहौल से भर जाता है। सॉफ्ट, स्पॉन्जी और रिच फ्लेवर वाला यह क्रिसमस स्पेशल वाइन केक न सिर्फ स्वाद में बेकरी जैसा लगता है, बल्कि बनाना भी बेहद आसान है। अगर आप इस बार बिना बेकरी जाए घर पर ही परफेक्ट वाइन केक बनाना चाहते हैं, तो यह रेसिपी आपके लिए बिल्कुल सही है।

क्यों खास है वाइन केक

यह केक बिना अंडे के तैयार किया जाता है, फिर भी बेहद नरम और नम रहता है। रेड वाइन इसमें गहराई वाला फ्लेवर देती है, जो केक को एक रिच और फेस्टिव टच देता है। यह रेसिपी खासतौर पर बड़ों के लिए बनाई जाती है और त्योहारों पर परोसी जाती है।

क्यों डालते हैं केक में रेड वाइन

रेड वाइन केक को न सिर्फ रंग देती है, बल्कि उसकी खुशबू और स्वाद को भी गहराई देती है। बेकिंग के दौरान अल्कोहल का तीखापन कम हो जाता है और पीछे रह जाता है एक सॉफ्ट, रिच फ्लेवर, जो क्रिसमस जैसे खास मौके के लिए एकदम सही है।

स्वाद जो समय के साथ निखरे

बेक होने के बाद अगर केक को तुरंत खाया जाए तो वाइन का स्वाद थोड़ा तीखा लगता है। लेकिन 2–3 दिन रखने के बाद फ्लेवर संतुलित और और भी मुलायम हो जाता है। यही वजह है कि यह केक गिफ्ट करने के लिए भी बढ़िया विकल्प माना जाता है।

Christmas Special Wine Cake: सॉफ्ट और मॉइस्ट वाइन केक रेसिपी

सामग्री

  • मैदा – 1 कप
  • पाउडर शुगर – ¾ कप
  • मक्खन/तेल – ½ कप
  • रेड वाइन (नॉन-अल्कोहल चाहें तो ग्रेप जूस) – ½ कप
  • बेकिंग पाउडर – 1 छोटा चम्मच
  • बेकिंग सोडा – ¼ छोटा चम्मच
  • वनीला एसेंस – 1 छोटा चम्मच
  • ड्राई फ्रूट्स (किशमिश, टूटी फ्रूटी) – ¼ कप

बनाने का तरीका (How to make wine cake)

  • ओवन को 180°C पर प्रीहीट करें।
  • एक बाउल में मक्खन और शुगर फेंटें, फिर वाइन और वनीला मिलाएं।
  • मैदा, बेकिंग पाउडर और सोडा छानकर डालें।
  • केक और ज्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए बैटर को ज्यादा न फेंटें।
  • ड्राई फ्रूट्स मिलाकर स्मूद बैटर तैयार करें।
  • ग्रीस किए केक टिन में डालकर 35–40 मिनट बेक करें।
  • ठंडा होने दें और क्रिसमस केक का आनंद लें।

क्रिसमस

24 Dec 2025 11:33 am

24 Dec 2025 11:32 am

