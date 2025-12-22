क्या आप Christmas 2025 के लिए 7-गिफ्ट रूल ट्राई करेंगे? जानिए क्रिसमस गिफ्ट देने का ये अतरंगी तरीका

पेरिस, बर्लिन या एम्स्टर्डम जैसे शहरों में रहने वाले परिवारों के लिए जगह उतनी ही कीमती होती है जितना पैसा। छोटे अपार्टमेंट्स में बड़े-बड़े खिलौनों और बेकार खरीदारी की जगह नहीं होती। ऐसे में 7-गिफ्ट रूल बहुत काम आता है। यह अव्यवस्था को कम करता है, बजट को नियंत्रण में रखता है, परिवार के सभी लोग मिलकर गिफ्टिंग प्लान कर सकते हैं, और सबसे अहम यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। कम पैकेजिंग, कम वेस्ट और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले गिफ्ट्स यही आज की जरूरत है।