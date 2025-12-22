क्या आप Christmas 2025 के लिए 7-गिफ्ट रूल ट्राई करेंगे? जानिए क्रिसमस गिफ्ट देने का ये अतरंगी तरीका

Budget‑friendly gifts for Christmas|फोटो सोर्स- Grok@Ai
Christmas 2025:क्रिसमस में गिफ्टिंग का मजा और भी बढ़ सकता है अगर आप अपनाएं 7-गिफ्ट रूल। यह नया ट्रेंड सिर्फ गिफ्ट देने का तरीका नहीं बल्कि एक फन और अतरंगी अंदाज है, जो इस क्रिसमस को और यादगार बना सकता है। आइए जानते हैं कैसे आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं और अपने गिफ्टिंग एक्सपीरियंस को मजेदार बना सकते हैं।
7-गिफ्ट रूल का मतलब है कम, लेकिन सोच-समझकर दिए गए तोहफे। इस नियम में किसी एक व्यक्ति को बहुत सारे गिफ्ट देने के बजाय, सात खास और अलग-अलग प्रकार के उपहार दिए जाते हैं।इससे क्रिसमस की खुशी बनी रहती है, साथ ही फालतू खर्च और अव्यवस्था से भी बचा जा सकता है।
यह सोच सीधे-सीधे मिनिमल लाइफस्टाइल और “कम में बेहतर” वाले विचार से निकली है।जब परिवारों ने महसूस किया कि ढेर सारे खिलौने कुछ दिनों बाद ही बोर कर देते हैं और क्रेडिट कार्ड के बिल महीनों पीछा नहीं छोड़ते, तब उन्होंने एक संतुलित तरीका ढूंढा।पहले 4-गिफ्ट रूल आया (चाहत, जरूरत, पहनने और पढ़ने की चीज) शामिल है।फिर इसमें अनुभव, परिवार और दूसरों को देने की भावना जोड़कर इसे 7-गिफ्ट रूल का रूप दिया गया।
पेरिस, बर्लिन या एम्स्टर्डम जैसे शहरों में रहने वाले परिवारों के लिए जगह उतनी ही कीमती होती है जितना पैसा। छोटे अपार्टमेंट्स में बड़े-बड़े खिलौनों और बेकार खरीदारी की जगह नहीं होती। ऐसे में 7-गिफ्ट रूल बहुत काम आता है। यह अव्यवस्था को कम करता है, बजट को नियंत्रण में रखता है, परिवार के सभी लोग मिलकर गिफ्टिंग प्लान कर सकते हैं, और सबसे अहम यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। कम पैकेजिंग, कम वेस्ट और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले गिफ्ट्स यही आज की जरूरत है।
हर व्यक्ति के लिए सातों कैटेगरी और एक अनुमानित बजट तय कर लें।परिवार के बाकी लोगों से पहले ही बात कर लें ताकि सबकी उम्मीदें एक जैसी हों।
हर सदस्य के नाम के आगे सात हेडिंग लिखें और उन्हें सुझाव देने दें।खासतौर पर “चाहत”, “करने के लिए” और “परिवार” वाले गिफ्ट्स में।
अगर कोई गिफ्ट बड़ा या महंगा हो, तो बाकी कैटेगरी में मूवी नाइट, बोर्ड गेम या वीकेंड आउटिंग जैसे अनुभव शामिल किए जा सकते हैं। इससे गिफ्टिंग का मजा बना रहता है, और साथ ही परिवार के लिए यादगार पल भी बनते हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य