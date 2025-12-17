17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Christmas 2025: कहीं सैंटा का इंतजार, कहीं खास दावत, जानिए अलग-अलग देशों की क्रिसमस परंपराएं

Christmas 2025: भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग देशों में क्रिसमस मनाने के अपने-अपने अनोखे तरीके हैं। कहीं सैंटा क्लॉज का बेसब्री से इंतजार होता है, तो कहीं परिवार के साथ खास दावत इस त्योहार का केंद्र होती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 17, 2025

Christmas Holiday Traditions, Christmas Tree and Santa Traditions, Christmas 2025 Special,

Christmas Celebrations Outside India|फोटो सोर्स- Freepik

Christmas 2025: क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि खुशियों, उम्मीदों और साथ बिताए पलों का जश्न है। दुनिया के अलग-अलग देशों में इसे मनाने के तरीके भी उतने ही खास और रंगीन हैं। कहीं बच्चे सैंटा क्लॉज के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो कहीं परिवार और दोस्तों के साथ पारंपरिक दावतें सजती हैं। 2025 में भी क्रिसमस का उत्साह पूरी दुनिया में अलग-अलग रिवाजों, सजावट और स्वादों के साथ देखने को मिलेगा, जो इस त्योहार को सच मायनों में ग्लोबल सेलिब्रेशन बनाता है।

भारत

भारत में क्रिसमस का माहौल दिसंबर की शुरुआत से ही बन जाता है। घरों और चर्चों में रंग-बिरंगी लाइट्स लगाई जाती हैं। क्रिसमस ट्री को सितारों, घंटियों और सजावटी गेंदों से सजाया जाता है। आधी रात को चर्च में विशेष प्रार्थना होती है और उसके बाद लोग एक-दूसरे को केक और मिठाइयां बांटते हैं।

अमेरिका और यूरोप

अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में बच्चों के लिए क्रिसमस का मतलब होता है सैंटा क्लॉज। बच्चे क्रिसमस ईव की रात मोज़े टांगते हैं, इस उम्मीद में कि सैंटा उनके लिए तोहफे लाएंगे। परिवार साथ बैठकर रोस्ट टर्की, पुडिंग और पाई जैसी पारंपरिक डिशेज़ का आनंद लेते हैं।

यूके

ब्रिटेन में कैरोल सिंगिंग की खास परंपरा है। लोग चर्च के बाहर और सड़कों पर क्रिसमस गीत गाते नजर आते हैं। यहां क्रिसमस डे पर पूरा परिवार एक साथ बैठकर डिनर करता है, जिसमें क्रिसमस पुडिंग खास मानी जाती है।

ऑस्ट्रेलिया

जहां दुनिया के कई हिस्सों में क्रिसमस ठंड के मौसम में आता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में यह गर्मियों का त्योहार है। यहां लोग बीच पर बारबेक्यू, पिकनिक और आउटडोर पार्टियों के साथ क्रिसमस मनाते हैं।

फिलीपींस

फिलीपींस में क्रिसमस का जश्न सितंबर से ही शुरू हो जाता है। यहां इसे दुनिया का सबसे लंबा क्रिसमस सीजन माना जाता है। चर्च की प्रार्थनाएं, लालटेन और पारंपरिक गीत इस त्योहार को खास बनाते हैं।

क्रिसमस की असली भावना

भले ही परंपराएं अलग-अलग हों, लेकिन क्रिसमस की असली भावना हर जगह एक जैसी है। प्यार बांटना, परिवार के साथ समय बिताना और जरूरतमंदों की मदद करना। यही वजह है कि क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि इंसानियत और उम्मीद का जश्न बन जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Dec 2025 02:41 pm

Hindi News / Lifestyle News / Christmas 2025: कहीं सैंटा का इंतजार, कहीं खास दावत, जानिए अलग-अलग देशों की क्रिसमस परंपराएं

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

ठंड में क्यों है कॉफी–हनी स्क्रब सबसे असरदार?

Natural Exfoliating Face Scrub, Best DIY Coffee Scrub, Homemade Face Scrub Recipes,
लाइफस्टाइल

क्या आप भी अपनी बेटी के लिए 'Unique' नाम ढूंढ रहे हैं? देखिए ये टॉप लिस्ट

Unique baby girl names, Indian baby girl names, Modern hindu girl names, Baby girl names.
लाइफस्टाइल

क्यों काली मिर्च ठंड में बनती है सेहत की ढाल?

Best Spices for Winter Immunity, Black Pepper Uses in Winter, Winter Diet for Strong Immunity,
लाइफस्टाइल

वरुण धवन ने सनी देओल के पैर छूकर जीता दिल, जानें क्यों हर कोई है इस स्टार का है दीवाना

Border 2 Varun Dhawan, Varun Dhawan Sunny Deol moment,
लाइफस्टाइल

Vantara, जहां हाथी जीते हैं लग्जरी लाइफ, जानिए सालाना खर्च कितना?

Elephant Daily Diet 130 Kg, Luxury Animal Care Centre, Vantara Jamnagar Reliance,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.