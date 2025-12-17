Black Pepper in Winter: ठंड के मौसम में काली मिर्च क्यों इम्युनिटी के लिए जरूरी मानी जाती है?

Black Pepper in Winter: ठंड के मौसम में शरीर को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि इस दौरान सर्दी-खांसी, जुकाम और इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में रसोई में आसानी से मिलने वाली काली मिर्च एक प्राकृतिक इम्युनिटी बूस्टर के रूप में काम करती है। इसकी गर्म तासीर शरीर को अंदर से गर्म रखती है और मौसम बदलने से होने वाली परेशानियों से बचाने में मदद करती है। आयुर्वेद में भी काली मिर्च को पाचन सुधारने, बलगम कम करने और शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने वाला मसाला माना गया है, इसलिए सर्दियों में इसे डाइट का हिस्सा बनाना खास फायदेमंद माना जाता है।