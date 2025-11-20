Black Pepper Winter Benefits: जोड़ों की सूजन और दर्द में राहत चाहिए? काली मिर्च का औषधीय गुण दे सकता है तुरंत आराम

Black Pepper Winter Benefits: काली मिर्च सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि सर्दियों में यह शरीर की सुरक्षा ढाल की तरह काम करती है। आयुर्वेद में इसे गर्म तासीर वाली औषधि माना जाता है, जो जोड़ों के दर्द, सूजन और ठंड से होने वाली कई दिक्कतों में राहत पहुंचा सकती है। बदलते मौसम में इसे सही तरीके से अपनी दिनचर्या में शामिल करने से न सिर्फ इम्युनिटी मजबूत होती है, बल्कि शरीर को ठंड और मौसमी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। जानिए, काली मिर्च को कब और किस तरह लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है।