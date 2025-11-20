Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Black Pepper Winter Benefits: जोड़ों की सूजन और दर्द में राहत चाहिए? काली मिर्च का औषधीय गुण दे सकता है तुरंत आराम

Black Pepper Winter Benefits: आयुर्वेद में काली मिर्च को गर्म तासीर वाली औषधि माना जाता है, जो जोड़ों के दर्द, सूजन और ठंड से होने वाली कई दिक्कतों में राहत पहुंचा सकती है। बदलते मौसम में इसे सही तरीके से अपनी दिनचर्या में शामिल करने से न सिर्फ इम्युनिटी मजबूत होती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 20, 2025

black pepper benefits, काली मिर्च के फायदे, winter joint pain relief,

Joint inflammation home remedy|फोटो सोर्स –Freepik

Black Pepper Winter Benefits: काली मिर्च सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि सर्दियों में यह शरीर की सुरक्षा ढाल की तरह काम करती है। आयुर्वेद में इसे गर्म तासीर वाली औषधि माना जाता है, जो जोड़ों के दर्द, सूजन और ठंड से होने वाली कई दिक्कतों में राहत पहुंचा सकती है। बदलते मौसम में इसे सही तरीके से अपनी दिनचर्या में शामिल करने से न सिर्फ इम्युनिटी मजबूत होती है, बल्कि शरीर को ठंड और मौसमी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। जानिए, काली मिर्च को कब और किस तरह लेना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है।

जोड़ दर्द और मांसपेशियों में जकड़न


ठंड बढ़ते ही कई लोगों को घुटनों और जोड़ों में खिंचाव महसूस होने लगता है। इस मौसम में तिल के तेल को गर्म करके उसमें कुछ काली मिर्च पकाई जाए और फिर उसी तेल से हल्की मालिश की जाए, तो सूजन और दर्द दोनों में राहत मिलती है। तेल की गर्माहट जकड़न खोलने में मदद करती है।

खांसी में शहद के साथ काली मिर्च


अगर खांसी लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ रही हो, तो काली मिर्च और शहद का आसान-सा मिश्रण काफी राहत देता है। 4–5 काली मिर्च को हल्का सा कूट लें और गुनगुने शहद में मिलाकर खाएं। यह सूखी और कफ वाली दोनों तरह की खांसी में आराम पहुंचाता है। साथ ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे संक्रमण जल्दी नहीं चढ़ता।

ठंड से सुन्न हाथ-पैर? अदरक–काली मिर्च का पानी मददगार


सर्दियों में कई लोगों के हाथ-पैर बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं। ऐसे में अदरक और काली मिर्च का उबला हुआ पानी या इन दोनों से बनी हल्की-सी चाय शरीर को अंदर से गर्म करती है। यह न सिर्फ ठंड भगाती है, बल्कि जमे हुए कफ को भी ढीला करती है।

गला बैठ जाए तो क्या करें


ठंडी हवा सीधे गले पर असर डालती है। आवाज भारी हो जाए या टॉन्सिल में दर्द होने लगे, तो काली मिर्च को थोड़ा-सा भूनकर लेना काफी फायदेमंद माना जाता है। इससे गले की जलन कम होती है और आवाज वापस सामान्य होने लगती है।

संक्रमण से लड़ने में भी असरदार


काली मिर्च से बना हल्का काढ़ा सर्दी-जुकाम, वायरल बुखार और गले के संक्रमण में कारगर माना जाता है। इसके एंटी-बैक्टीरियल गुण शरीर को बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। बच्चे और बुजुर्ग भी इसे ले सकते हैं, बस मात्रा संतुलित रखनी जरूरी है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Updated on:

20 Nov 2025 04:47 pm

Published on:

20 Nov 2025 04:46 pm

Hindi News / Lifestyle News / Black Pepper Winter Benefits: जोड़ों की सूजन और दर्द में राहत चाहिए? काली मिर्च का औषधीय गुण दे सकता है तुरंत आराम

