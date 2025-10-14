Patrika LogoSwitch to English

Methi Health Benefits: सर्दियों में रोज खाएं मेथी और डायबिटीज से लेकर जॉइंट पेन तक पा सकते है राहत

Methi Health Benefits: सर्दियों के मौसम में मेथी आपकी सेहत का खास ख्याल रख सकती है।अगर आप सर्दियों में मेथी को अपने डेली डाइट में शामिल करते हैं, तो यह आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हो सकता है।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 14, 2025

methi leaves benefits, Health Benefits Of Fenugreek Leaves, winter special,

Daily methi consumption benefits in winter|फोटो सोर्स – Freepik

Methi Health Benefits In Winter: सर्दियों का मौसम अपने साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आता है, जैसे जोड़ों में दर्द, पाचन संबंधी दिक्कतें और ब्लड शुगर का बढ़ना। ऐसे में एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन बेहद फायदेमंद सब्जी मेथी आपकी सेहत का खास ख्याल रख सकती है। मेथी में फाइबर, आयरन, विटामिन C और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं।अगर आप सर्दियों में मेथी को अपने डेली डाइट में शामिल करते हैं, तो यह आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हो सकता है।

पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद


मेथी में फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो पाचन से जुड़ी परेशानियों जैसे कब्ज, गैस और अपच को दूर करने में सहायक होते हैं। इसका नियमित सेवन पेट को साफ रखने और डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है।

वजन घटाने में सहायक


सर्दियों में वजन बढ़ना आम समस्या है, लेकिन अगर आप अपनी डाइट में मेथी को शामिल करें तो यह वजन नियंत्रण में मदद कर सकती है। इसमें फाइबर अधिक और कैलोरी कम होती है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और भूख बार-बार नहीं लगती। साथ ही, इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स मेटाबॉलिज्म को सक्रिय बनाए रखते हैं और फैट बर्निंग को आसान बनाते हैं।

कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करे


मेथी के बीजों में नारिंगेनिन नामक फ्लेवोनॉयड पाया जाता है, जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) के स्तर को घटाने में मदद करता है। इसके अलावा, इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक होते हैं और हृदय को स्वस्थ बनाए रखते हैं।

डायबिटीज में फायदेमंद


डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए मेथी का सेवन लाभकारी माना जाता है। इसमें मौजूद फाइबर और अमीनो एसिड ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। मेथी का नियमित सेवन इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकता है।

अर्थराइटिस के दर्द में राहत


सर्दियों में जोड़ों के दर्द की समस्या आम हो जाती है। मेथी में पाए जाने वाले एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं, जिससे गठिया और अन्य जोड़ों के दर्द में राहत मिल सकती है।

मेथी का सेवन कैसे करें?

  • सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका है कि मेथी के पत्तों को आलू, पनीर या टोफू के साथ भूनकर सब्जी के रूप में खाया जाए।
  • मेथी के पत्तों को आटे में मिलाकर स्वादिष्ट और हेल्दी पराठे बनाएं। यह नाश्ते के लिए बेहतरीन विकल्प है।
  • सरसों या पालक के साथ मेथी मिलाकर साग तैयार करें, जो स्वाद और पोषण दोनों से भरपूर होता है।
  • रातभर मेथी के दानों को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट उस पानी को पी लें। इससे ब्लड शुगर और पाचन दोनों में सुधार हो सकता है।
  • मेथी के दानों से बना अचार सर्दियों में स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है।

Published on:

14 Oct 2025 03:39 pm

Hindi News / Lifestyle News / Methi Health Benefits: सर्दियों में रोज खाएं मेथी और डायबिटीज से लेकर जॉइंट पेन तक पा सकते है राहत

