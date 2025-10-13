Winter Healthy Tips: सर्दियों में क्या खाएं-पिएं कि ठंड पास भी न आए? पढ़िए ऐसे 5 सवालों पर एक्सपर्ट का जवाब

Natural ways to stay warm in cold weather|फोटो सोर्स – Patrika.com
Winter Healthy Tips: सर्दियां आने वाली हैं और इसके साथ ही स्वास्थ्य के लिए कई चुनौतियां भी आती हैं, जो कई बार हमारे शरीर पर बुरा असर डालती हैं। ऐसे में सही खानपान और पोषण का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इस लेख में हम आपके लिए ऐसे पांच महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, जिनका जवाब आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज ने कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं, जो आपको सर्दियों में स्वस्थ, ऊर्जावान और तंदुरुस्त बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।
आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज बताते हैं कि सर्दियों में इम्युनिटी और शरीर को गर्म रखने के लिए ऐसे फूड्स का सेवन करना चाहिए जो शरीर को भीतर से गर्म रखें और ठंड के लिए फायदेमंद हों। जैसे गाजर, अदरक, पालक, सरसों का साग, तिल, गुड़, सूखे मेवे और हल्दी वाला दूध जैसी गर्म चीजें खानी चाहिए।शरीर में गर्मी बनाए रखने और एनर्जी बरकरार रखने के लिए घी और मखाने का सेवन करें। साथ ही, विटामिन-C से भरपूर फल जैसे संतरा और आंवला जरूर खाएं, जिससे बॉडी गर्म रहती है, ठंड नहीं लगती और इम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग बनी रहती है।इसके अलावा, सब्जियों से भरपूर वेजिटेबल सूप पीना भी फायदेमंद हो सकता है।
शरीर को गर्म रखने के लिए सूखे मेवों और मसालेदार मिश्रित खाद्य पदार्थों का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है। इन फूड्स से शरीर अंदर से गर्म रहता है।सुबह के समय खाने में मौजूद हेल्दी फैट्स शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। साथ ही, गुड़ का सेवन ठंड में जरूर करना चाहिए क्योंकि यह मेटाबोलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है।अदरक शरीर को गर्म रखता है और लहसुन इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है।
डॉ. अर्जुन राज बताते हैं कि सर्दियों में जो मौसमी फल उपलब्ध होते हैं, उनका सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है। जैसे आंवला, कीवी, संतरा और अनार।इन फलों में विटामिन-C भरपूर मात्रा में होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है।वहीं, सूखे मेवों का सेवन भी फायदेमंद होता है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग रहता है।
सर्दी में गर्म चीजों का सेवन फायदेमंद होता है। ऐसे में हल्दी वाला दूध पीना शरीर को तंदुरुस्त बनाता है और सर्दी-जुकाम से भी बचाव करता है।यह आपकी स्किन को ग्लोइंग रखने में भी मदद करता है।वहीं, सब्जियों से बना सूप शरीर को गर्म रखने के साथ-साथ जरूरी पोषक तत्व भी देता है।साथ ही, तुलसी और अदरक की चाय एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करती है, जिससे सर्दी-जुकाम जैसी वायरल बीमारियां दूर रहती हैं।
सर्दियों में खांसी-जुकाम होना आम बात है। ऐसे में विटामिन-C युक्त चीजें खाना बेहद जरूरी होता है, जैसे संतरा, कीवी और आंवला।साथ ही, हल्दी वाला दूध पीना भी फायदेमंद रहेगा, जिससे खांसी-जुकाम से राहत मिलेगी।इसके अलावा, सब्जियों का सूप और अदरक की चाय पीना भी असरदार उपाय है।
