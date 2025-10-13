Winter Healthy Tips: सर्दियों में क्या खाएं-पिएं कि ठंड पास भी न आए? पढ़िए ऐसे 5 सवालों पर एक्सपर्ट का जवाब

आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज बताते हैं कि सर्दियों में इम्युनिटी और शरीर को गर्म रखने के लिए ऐसे फूड्स का सेवन करना चाहिए जो शरीर को भीतर से गर्म रखें और ठंड के लिए फायदेमंद हों। जैसे गाजर, अदरक, पालक, सरसों का साग, तिल, गुड़, सूखे मेवे और हल्दी वाला दूध जैसी गर्म चीजें खानी चाहिए।शरीर में गर्मी बनाए रखने और एनर्जी बरकरार रखने के लिए घी और मखाने का सेवन करें। साथ ही, विटामिन-C से भरपूर फल जैसे संतरा और आंवला जरूर खाएं, जिससे बॉडी गर्म रहती है, ठंड नहीं लगती और इम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग बनी रहती है।इसके अलावा, सब्जियों से भरपूर वेजिटेबल सूप पीना भी फायदेमंद हो सकता है।