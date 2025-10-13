Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Winter Healthy Tips: सर्दियों में क्या खाएं-पिएं कि ठंड पास भी न आए? पढ़िए ऐसे 5 सवालों पर एक्सपर्ट का जवाब

Winter Healthy Tips: ठंड बढ़ने पर शरीर को अंदर से गर्म रखना और बीमारियों से बचाव करना बेहद ज़रूरी होता है। इस खास लेख में, एक्सपर्ट से जानिए सर्दियों में खाने-पीने के जुड़ी सलाह जिससे आपकी सेहत को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 13, 2025

Superfoods For Winter,Winter health care, winter health care tips, winter healthy tips,

Natural ways to stay warm in cold weather|फोटो सोर्स – Patrika.com

Winter Healthy Tips: सर्दियां आने वाली हैं और इसके साथ ही स्वास्थ्य के लिए कई चुनौतियां भी आती हैं, जो कई बार हमारे शरीर पर बुरा असर डालती हैं। ऐसे में सही खानपान और पोषण का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इस लेख में हम आपके लिए ऐसे पांच महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, जिनका जवाब आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज ने कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं, जो आपको सर्दियों में स्वस्थ, ऊर्जावान और तंदुरुस्त बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

सर्दियों में क्या खाना चाहिए?

आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. अर्जुन राज बताते हैं कि सर्दियों में इम्युनिटी और शरीर को गर्म रखने के लिए ऐसे फूड्स का सेवन करना चाहिए जो शरीर को भीतर से गर्म रखें और ठंड के लिए फायदेमंद हों। जैसे गाजर, अदरक, पालक, सरसों का साग, तिल, गुड़, सूखे मेवे और हल्दी वाला दूध जैसी गर्म चीजें खानी चाहिए।शरीर में गर्मी बनाए रखने और एनर्जी बरकरार रखने के लिए घी और मखाने का सेवन करें। साथ ही, विटामिन-C से भरपूर फल जैसे संतरा और आंवला जरूर खाएं, जिससे बॉडी गर्म रहती है, ठंड नहीं लगती और इम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग बनी रहती है।इसके अलावा, सब्जियों से भरपूर वेजिटेबल सूप पीना भी फायदेमंद हो सकता है।

सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए क्या खाना चाहिए?

शरीर को गर्म रखने के लिए सूखे मेवों और मसालेदार मिश्रित खाद्य पदार्थों का सेवन करना बहुत लाभकारी होता है। इन फूड्स से शरीर अंदर से गर्म रहता है।सुबह के समय खाने में मौजूद हेल्दी फैट्स शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। साथ ही, गुड़ का सेवन ठंड में जरूर करना चाहिए क्योंकि यह मेटाबोलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है।अदरक शरीर को गर्म रखता है और लहसुन इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है।

सर्दी में कौन सा फल खाना चाहिए?

डॉ. अर्जुन राज बताते हैं कि सर्दियों में जो मौसमी फल उपलब्ध होते हैं, उनका सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है। जैसे आंवला, कीवी, संतरा और अनार।इन फलों में विटामिन-C भरपूर मात्रा में होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है।वहीं, सूखे मेवों का सेवन भी फायदेमंद होता है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग रहता है।

सर्दी में क्या पीना चाहिए?

सर्दी में गर्म चीजों का सेवन फायदेमंद होता है। ऐसे में हल्दी वाला दूध पीना शरीर को तंदुरुस्त बनाता है और सर्दी-जुकाम से भी बचाव करता है।यह आपकी स्किन को ग्लोइंग रखने में भी मदद करता है।वहीं, सब्जियों से बना सूप शरीर को गर्म रखने के साथ-साथ जरूरी पोषक तत्व भी देता है।साथ ही, तुलसी और अदरक की चाय एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करती है, जिससे सर्दी-जुकाम जैसी वायरल बीमारियां दूर रहती हैं।

खांसी-जुकाम में क्या खाना चाहिए?

सर्दियों में खांसी-जुकाम होना आम बात है। ऐसे में विटामिन-C युक्त चीजें खाना बेहद जरूरी होता है, जैसे संतरा, कीवी और आंवला।साथ ही, हल्दी वाला दूध पीना भी फायदेमंद रहेगा, जिससे खांसी-जुकाम से राहत मिलेगी।इसके अलावा, सब्जियों का सूप और अदरक की चाय पीना भी असरदार उपाय है।

ये भी पढ़ें

Ayurveda Tips: सर्दी खांसी में काढ़ा पीने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानें सेवन का सही तरीका
स्वास्थ्य
Ayurveda Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Oct 2025 04:49 pm

Hindi News / Lifestyle News / Winter Healthy Tips: सर्दियों में क्या खाएं-पिएं कि ठंड पास भी न आए? पढ़िए ऐसे 5 सवालों पर एक्सपर्ट का जवाब

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Winter Vegetable Salad: सर्दी के मौसम में सलाद खाते हैं तो जानिए आपकी प्लेट में क्या-क्या होना चाहिए

Winter Season,Winter Vegetable Salad ,
लाइफस्टाइल

Uric Acid: लाइफस्टाइल में ये बदलाव लाकर ऐसे कर सकते हैं यूरिक एसिड कम, जानें कितना है खतरनाक

Uric acid level, How to reduce uric acid, Uric acid symptoms, Uric acid causes, Uric acid normal range, Uric acid control tips, Uric acid diet, High uric acid problems,
लाइफस्टाइल

Wallet in Back Pocket Side Effects : पीछे की पॉकेट में वॉलेट रखना सही या गलत? जानिए रिसर्च क्या कहता है

Wallet in Back Pocket Side Effects, Back pain, neck pain, wallet kis pocket me rakhna chahiye,
लाइफस्टाइल

Laung For Heart: लौंग खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होने के चांसेज, शोध में दावा, जानिए कैसे करें सेवन

cloves,Cloves for heart health,Natural ways to lower cholesterol,Benefits of cloves
लाइफस्टाइल

Alcohol Safe Limit : कैसे एक बूंद शराब भी हो सकती है जानलेवा, WHO की रिपोर्ट पढ़कर रह जाएंगे हैरान

Alcohol Safe Limit
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.