Vitamin D2 or D3 : विटामिन D2 या D3? सर्दियों में इम्युनिटी के लिए कौन बेहतर

Vitamin D2 or D3 : नई स्टडी बताती है कि विटामिन D2 शरीर में D3 को घटा सकता है। जानें क्यों D3 सर्दियों में इम्युनिटी बढ़ाने के लिए सबसे असरदार है।

4 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 08, 2025

Vitamin D2 vs D3 difference

Vitamin D2 vs D3 difference : Vitamin D2 May Lower D3 Levels, Weakening Your Immunity (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Best Vitamin for Winter : ब्रिटेन में हुए एक हालिया शोध से पता चलता है कि विटामिन डी2 सप्लीमेंट शरीर में विटामिन डी3 के स्तर को कम कर सकते हैं, जो इम्युनिटी के लिए सबसे जरूरी है। जैसे-जैसे सर्दियां नजदीक आ रही हैं, विशेषज्ञ लोगों से संक्रमण से बचाव में इसकी बेहतरीन भूमिका के लिए डी3 को प्राथमिकता देने का आग्रह कर रहे हैं। यह एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।

जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है और धूप कम ही आती है, हममें से कई लोग सर्दियों के अवसाद से बचने और अपनी इम्युनिटी को मजबूत करने के लिए सहज रूप से विटामिन डी सप्लीमेंट लेने लगते हैं। लेकिन सरे विश्वविद्यालय के नए शोध से एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है हो सकता है कि हम गलत प्रकार का सप्लीमेंट ले रहे हों। मदद करने के बजाय, विटामिन डी2 वास्तव में विटामिन डी3 के स्तर को कम कर सकता है, जो शरीर की सबसे प्रभावी प्रतिरक्षा-बढ़ाने वाला रूप है। इसका मतलब है अब अपनी दैनिक खुराक पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है।

शरीर में Vitamin D3 का स्तर घटा सकता है Vitamin D2

सालों से लोग सर्दियों में विटामिन D के सप्लीमेंट लेते आ रहे हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में धूप कम मिलती है। ब्रिटेन की सरकार भी सलाह देती है कि सर्दियों में रोजाना 10 माइक्रोग्राम विटामिन D लिया जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि हर विटामिन D एक जैसा नहीं होता। एक नई स्टडी (Nutrition Reviews) के मुताबिक, अगर आप विटामिन D2 लेते हैं, तो यह आपके शरीर में विटामिन D3 का स्तर घटा सकता है। जबकि विटामिन D3 वही रूप है जो धूप से शरीर में बनता है, और शरीर इसे ज्यादा आसानी और असरदार तरीके से इस्तेमाल कर पाता है।

सर्रे विश्वविद्यालय की प्रमुख शोधकर्ता एमिली ब्राउन कहती हैं, विटामिन डी की खुराक लेना जरूरी है, खासकर अक्टूबर और मार्च के बीच। लेकिन हमने पाया कि विटामिन डी2, डी3 के स्तर को कम कर सकता है जो पहले अज्ञात था। ज्यादातर लोगों के लिए, डी3 बेहतर विकल्प हो सकता है।

Vitamin D3 है असली इम्युनिटी बढ़ाने वाला

फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी के अतिरिक्त शोध के अनुसार, विटामिन डी3 टाइप I इंटरफेरॉन प्रणाली को उत्तेजित करता है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो वायरस या बैक्टीरिया के आक्रमण के समय सक्रिय होता है।

अध्ययन के सह-लेखक, प्रोफ़ेसर कॉलिन स्मिथ बताते हैं: विटामिन डी3, लेकिन डी2 नहीं, इस महत्वपूर्ण रक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है। डी3 की स्वस्थ स्थिति संक्रमणों को पैर जमाने से रोकने में मदद कर सकती है।"

डी2 लेना न केवल कम प्रभावी हो सकता है यह आपकी प्राकृतिक प्रतिरक्षा के विरुद्ध भी काम कर सकता है।

Vitamin D सप्लीमेंट चुनने से पहले जानने योग्य 8 बातें

Vitamin D2 or D3 : How to increase Vitamin D3 naturally (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

विटामिन D सप्लीमेंट चुनने से पहले जानने योग्य 8 बातें

विटामिन D सप्लीमेंट चुनने से पहले जानने योग्य 8 बातें

विटामिन D3 शरीर में ज्यादा असरदार होता है : यानी हमारा शरीर इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है।

D3 वैसा ही है जैसा धूप से मिलता है :जब हमारी त्वचा सूरज की रोशनी (UVB) में आती है, तो यही रूप वाला विटामिन D3 बनता है।

D2, D3 के असर को कम कर सकता है : हाल के एक शोध में पाया गया कि D2 लेने से शरीर में D3 का स्तर घट सकता है।

D3 इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाता है : यह हमारे शरीर की वायरस से लड़ने की पहली लाइन को एक्टिव करता है।

अब पौधों से बना D3 भी उपलब्ध है : जो लोग वेजिटेरियन या वीगन हैं, उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प है।

D2 सस्ता ज़रूर होता है, लेकिन असरदार नहीं : थोड़ी बचत के लिए सेहत से समझौता न करें।

हर फोर्टिफाइड फूड में D3 नहीं होता : दूध, जूस या सीरियल जैसी चीज़ों के लेबल ज़रूर पढ़ें कि उसमें कौन-सा विटामिन D है।

सप्लीमेंट बदलने से पहले डॉक्टर से सलाह लें : खासकर अगर आप पहले से कोई दवा या तय डोज ले रहे हैं।

सर्दियों में Vitamin D की कमी

ब्रिटेन में विटामिन डी की कमी एक बड़ी चिंता का विषय है खासकर सर्दियों में जहां आबादी के एक बड़े हिस्से को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाता। यह नया प्रमाण भविष्य में सप्लीमेंट और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के निर्माण के तरीके को बदल सकता है।

क्वाड्रम इंस्टीट्यूट के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, प्रोफेसर मार्टिन वॉरेन, निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं, "विटामिन डी का सबसे प्रभावी रूप चुनना देश के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। पूरक आहार और खाद्य नवाचार, दोनों में डी3 को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

Vitamin D2 और Vitamin D3 के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:

विटामिन D2 और D3 में क्या फर्क है?

विटामिन D3 ज्यादा असरदार होता है क्योंकि शरीर इसे आसानी से इस्तेमाल कर लेता है जैसे धूप से मिलने वाला विटामिन D।
वहीं D2 का असर कम होता है और कुछ मामलों में यह शरीर में D3 का स्तर भी घटा सकता है।

इम्यून सिस्टम के लिए D3 बेहतर क्यों है?

विटामिन D3 हमारी रोग-प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) को मजबूत बनाता है।

ये शरीर की वायरस से बचाव की पहली लाइन को एक्टिव करता है, जिससे हम बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाते हैं।

क्या शाकाहारी या वीगन लोग D3 ले सकते हैं?

हां, अब पौधों से बना विटामिन D3 भी मिल रहा है।

इसलिए अगर आप शाकाहारी या वीगन हैं, तो भी इसे आराम से ले सकते हैं ये पूरी तरह आपके लिए उपयुक्त है।

