Vitamin D2 or D3 : विटामिन D2 या D3? सर्दियों में इम्युनिटी के लिए कौन बेहतर

सालों से लोग सर्दियों में विटामिन D के सप्लीमेंट लेते आ रहे हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में धूप कम मिलती है। ब्रिटेन की सरकार भी सलाह देती है कि सर्दियों में रोजाना 10 माइक्रोग्राम विटामिन D लिया जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि हर विटामिन D एक जैसा नहीं होता। एक नई स्टडी (Nutrition Reviews) के मुताबिक, अगर आप विटामिन D2 लेते हैं, तो यह आपके शरीर में विटामिन D3 का स्तर घटा सकता है। जबकि विटामिन D3 वही रूप है जो धूप से शरीर में बनता है, और शरीर इसे ज्यादा आसानी और असरदार तरीके से इस्तेमाल कर पाता है।