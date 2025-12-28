Healthy Travel Tips: ट्रैवल के दौरान बॉडी हो जाती है सख्त? एक टेनिस बॉल कर सकती है कमाल: लंबी फ्लाइट, ट्रेन जर्नी या घंटों कार में बैठे रहने की वजह से शरीर में अकड़न और असहजता होना आम बात है।दिल्ली के फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. आकाश दीप शर्मा के मुताबिक, लंबे समय तक बैठने से मसल्स में खिंचाव और ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। इसी वजह से शरीर भारी और थका हुआ महसूस करने लगता है। ऐसे में टेनिस बॉल जैसी छोटी और हल्की चीज इस परेशानी से राहत दिलाने में मदद कर सकती है।