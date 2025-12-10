10 दिसंबर 2025,

Winter Honeymoon Destinations: सर्दियों में हनीमून प्लान कर रहे हैं? ये हैं भारत के सबसे ड्रीमी लोकेशंस

Winter Honeymoon Destinations: हनीमून सिर्फ एक छुट्टी नहीं होता, बल्कि दो लोगों की नई जिंदगी की शुरुआत होता है। दिसंबर से फरवरी तक की भारतीय सर्दियां ठंडी हवा, बर्फ से ढके पहाड़, धुंध से भरे टी गार्डन और आरामदायक रिसॉर्ट्स के साथ रोमांस का परफेक्ट माहौल बनाती हैं।

MEGHA ROY

Dec 10, 2025

Winter Honeymoon Destinations: सर्दियों का मौसम अपने आप में ही रोमांस का जादू लेकर आता है ठंडी हवा, धूप की नरमी और खूबसूरत नजारे हर सफर को खास बना देते हैं। अगर आप शादी के बाद पहला ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहां विंटर का हर पल जादुई लगता है। बर्फीली वादियां, शांत झीलें, कॉजी स्टे और दिल को छू लेने वाले सूर्योदय ये सब मिलकर हनीमून को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। यहां जानिए वो ड्रीमी लोकेशंस जहां सर्दियों में प्यार और भी गहरा महसूस होता है।

Kerala (केरल)

अगर आपको बर्फ़ीली जगहों में रोमांस पसंद नहीं, तो केरल एक शानदार विकल्प है। अल्लेप्पी की शांत बैकवाटर में हाउसबोट पर सफर करते हुए मोमबत्ती के साथ डिनर का मजा अलग ही होता है। मुन्‍नार की चाय बगान, हल्की धुंध और झरने आपको ताजगी से भर देते हैं। वहीं कोवलम का सुनहरा बीच और आयुर्वेदिक मसाज कपल्स को आराम और सुकून दोनों देता है।

Coorg (कूर्ग)

कर्नाटक की हरियाली से घिरी कूर्ग की वादियां हनीमून के लिए बिलकुल सही हैं। यहां की कॉफी प्लांटेशन में शांत रास्तों पर टहलना, एबी फॉल्स की तरफ छोटी ड्राइव और पहाड़ों में बसे आरामदायक होमस्टे सब कुछ बेहद रोमांटिक महसूस होता है। सर्दियों में यहां की फिजा और भी जादुई हो जाती है।

Ooty (ऊटी)

तमिलनाडु का ऊटी अपने पुराने सौंदर्य और प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है। खूबसूरत बॉटनिकल गार्डन, खिलौना ट्रेन की धीमी यात्रा और झीलों के किनारे बैठना यह सब मिलकर इसे एक प्यारा सा कपल डेस्टिनेशन बना देता है। ठंडी सर्दियाँ शाम को और भी खास बना देती हैं, जब आप आराम से आग के पास बैठ सकते हैं।

Andaman & Nicobar Islands (अंडमान-निकोबार)

अगर आप समुद्र किनारे हनीमून का सपना देखते हैं, तो अंडमान आपके लिए परफेक्ट है। सफेद रेत वाले बीच, साफ नीला पानी और स्कूबा डाइविंग जैसे एडवेंचर यहां हर पल यादगार बन जाता है। हैवलॉक आइलैंड का राधानगर बीच अपनी खूबसूरती और शांत शामों के लिए दुनिया भर में मशहूर है।

Updated on:

10 Dec 2025 11:15 am

Published on:

10 Dec 2025 10:53 am

Hindi News / Lifestyle News / Winter Honeymoon Destinations: सर्दियों में हनीमून प्लान कर रहे हैं? ये हैं भारत के सबसे ड्रीमी लोकेशंस

