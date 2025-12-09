IndiGo के असली गेम-चेंजर Rahul Bhatia की लाइफ, करियर और नेट वर्थ… सबकुछ जानिए

Man who owns IndiGo|फोटो सोर्स – Patrika.com
Rahul Bhatia IndiGo Owner: इस बड़ी परेशानी ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है, और लोगों की नजरें एक बार फिर राहुल भाटिया पर टिक गई हैं IndiGo के सह-संस्थापक और InterGlobe Enterprises के मैनेजिंग डायरेक्टर। अपनी बेहद सिंपल लाइफस्टाइल के बावजूद, लोग उनके सफर और सफलता को जानने में खास दिलचस्पी रखते हैं। जानिए आखिर कौन हैं ये बिजनेस टायकून जिन्होंने इंडियन एविएशन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया?
राहुल भाटिया का शुरुआती जीवन और पढ़ाई राहुल भाटिया ने अपनी पढ़ाई विदेश में पूरी की।InterGlobe की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, उन्होंने कनाडा की University of Waterloo से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह भारत लौटे और अपने पिता कैप्टन जे.एस. भाटिया के बिजनेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। यहीं से InterGlobe की नींव मजबूत होती गई और आगे चलकर यह कई सेक्टर्स में फैल गया।
साल 2006 में राहुल भाटिया ने दिग्गज एविएशन विशेषज्ञ राकेश गैंगवाल के साथ मिलकर IndiGo की शुरुआत की। उस वक्त भारतीय एविएशन सेक्टर में भारी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन भाटिया की रणनीति साफ थी समय पर उड़ान, कम खर्च और बेहतरीन ग्राहक अनुभव।
Forbes के अनुसार, 2025 में राहुल भाटिया की कुल संपत्ति लगभग 8.1 से 10.9 बिलियन डॉलर आंकी गई है।
इसका मतलब है कि वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 420वें स्थान पर आते हैं और भारत के टॉप 25 अमीरों में शामिल हैं।InterGlobe Aviation (IndiGo) में वह प्रमोटर हैं।BSE की रिपोर्ट के मुताबिक, वह सीधे तौर पर 40,000 शेयर (0.01% हिस्सेदारी) रखते हैं, जबकि उनकी असली ताकत InterGlobe Group की अन्य कंपनियों और संरचनाओं में है।
राहुल भाटिया के नेतृत्व में InterGlobe सिर्फ एयरलाइन तक सीमित नहीं रहा। कंपनी आज इन क्षेत्रों में भी एक्टिव है।उनकी दृष्टि एविएशन से कहीं आगे तक फैली हुई है।
