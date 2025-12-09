9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

IndiGo के असली गेम-चेंजर Rahul Bhatia की लाइफ, करियर और नेट वर्थ… सबकुछ जानिए

Rahul Bhatia Net worth: इंडिगो को देश की नंबर-1 एयरलाइन बनाने वाले इस बिजनेस टायकून ने हमेशा लाइमलाइट से दूर रहकर काम किया, लेकिन उनकी रणनीति और फैसलों ने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल दी।

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 09, 2025

Rahul Bhatia IndiGo Owner: इस बड़ी परेशानी ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है, और लोगों की नजरें एक बार फिर राहुल भाटिया पर टिक गई हैं IndiGo के सह-संस्थापक और InterGlobe Enterprises के मैनेजिंग डायरेक्टर। अपनी बेहद सिंपल लाइफस्टाइल के बावजूद, लोग उनके सफर और सफलता को जानने में खास दिलचस्पी रखते हैं। जानिए आखिर कौन हैं ये बिजनेस टायकून जिन्होंने इंडियन एविएशन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया?

राहुल भाटिया का शुरुआती जीवन और पढ़ाई

राहुल भाटिया का शुरुआती जीवन और पढ़ाई राहुल भाटिया ने अपनी पढ़ाई विदेश में पूरी की।InterGlobe की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, उन्होंने कनाडा की University of Waterloo से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह भारत लौटे और अपने पिता कैप्टन जे.एस. भाटिया के बिजनेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। यहीं से InterGlobe की नींव मजबूत होती गई और आगे चलकर यह कई सेक्टर्स में फैल गया।

IndiGo की शुरुआत और देश की सबसे बड़ी एयरलाइन का सफर

साल 2006 में राहुल भाटिया ने दिग्गज एविएशन विशेषज्ञ राकेश गैंगवाल के साथ मिलकर IndiGo की शुरुआत की। उस वक्त भारतीय एविएशन सेक्टर में भारी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन भाटिया की रणनीति साफ थी समय पर उड़ान, कम खर्च और बेहतरीन ग्राहक अनुभव।

राहुल भाटिया की नेट वर्थ (Rahul Bhatia Net worth)

Forbes के अनुसार, 2025 में राहुल भाटिया की कुल संपत्ति लगभग 8.1 से 10.9 बिलियन डॉलर आंकी गई है।
इसका मतलब है कि वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 420वें स्थान पर आते हैं और भारत के टॉप 25 अमीरों में शामिल हैं।InterGlobe Aviation (IndiGo) में वह प्रमोटर हैं।BSE की रिपोर्ट के मुताबिक, वह सीधे तौर पर 40,000 शेयर (0.01% हिस्सेदारी) रखते हैं, जबकि उनकी असली ताकत InterGlobe Group की अन्य कंपनियों और संरचनाओं में है।

InterGlobe Group सिर्फ एयरलाइन नहीं, कई क्षेत्रों में मजबूत पकड़

राहुल भाटिया के नेतृत्व में InterGlobe सिर्फ एयरलाइन तक सीमित नहीं रहा। कंपनी आज इन क्षेत्रों में भी एक्टिव है।उनकी दृष्टि एविएशन से कहीं आगे तक फैली हुई है।

  • हॉस्पिटैलिटी
  • लॉजिस्टिक्स (UPS के साथ Movin JV)
  • टेक्नोलॉजी और ट्रैवल सर्विसेज
  • एयरलाइन मैनेजमेंट
  • पायलट ट्रेनिंग एवं AME शिक्षा

IndiGo कंपनी से जुड़ी जरूरी जानकारी

  • जनवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार, इसका घरेलू बाजार में 65% से ज्यादा मार्केट शेयर है।
  • कंपनी के बेड़े में 400 से अधिक विमान शामिल हैं।
  • IndiGo 125 शहरों तक उड़ान भरती है, जिनमें 37 अंतरराष्ट्रीय गंतव्य भी हैं।
  • एयरलाइन के मौजूदा CEO Pieter Elbers हैं, जो इससे पहले KLM के प्रमुख रह चुके हैं।

Updated on:

09 Dec 2025 01:50 pm

Published on:

09 Dec 2025 01:48 pm

