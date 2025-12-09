IndiGo के असली गेम-चेंजर Rahul Bhatia की लाइफ, करियर और नेट वर्थ… सबकुछ जानिए

Forbes के अनुसार, 2025 में राहुल भाटिया की कुल संपत्ति लगभग 8.1 से 10.9 बिलियन डॉलर आंकी गई है।

इसका मतलब है कि वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 420वें स्थान पर आते हैं और भारत के टॉप 25 अमीरों में शामिल हैं।InterGlobe Aviation (IndiGo) में वह प्रमोटर हैं।BSE की रिपोर्ट के मुताबिक, वह सीधे तौर पर 40,000 शेयर (0.01% हिस्सेदारी) रखते हैं, जबकि उनकी असली ताकत InterGlobe Group की अन्य कंपनियों और संरचनाओं में है।