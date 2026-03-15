Eid 2026 पर दिखना है सबसे जुदा, तो क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के इन कुर्ता स्टाइल्स से इंस्पिरेशन लेकर आज ही शुरू करें अपनी शॉपिंग

Abhishek Sharma Kurta Looks For Eid 2026: ईद 2026 के आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए लोग ईद की शॉपिंग करने में अभी से जुट गए हैं। मार्केट में वैसे तो महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक सूट तरह-तरह के डिजाइन में मिल रहे हैं, लेकिन वहीं जब बात पुरुषों के फैशन की आती है, तो कुर्ता हमेशा पहली पसंद रहता है। ऐसे में अगर आप हर साल एक ही डिजाइन में कुर्ता पहनकर बोर हो गए हैं और इस साल कुछ नया पहनने का सोच रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ईद के लिए कौन से डिजाइन में कुर्ता खरीदें, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है।

आज की स्टोरी में हम क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के कुर्ता लुक्स शेयर करने जा रहे हैं, जिनसे आइडिया लेकर आप अपने बजट और पसंद के हिसाब से कुर्ते सिलवा सकते हैं या रेडीमेड खरीद सकते हैं।