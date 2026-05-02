Beetroot Juice in Summer : गर्मी में चुकंदर का जूस पीना खतरनाक, चुपचाप शरीर को पहुंचाता है नुकसान

Beetroot Juice (प्रतीकात्मक तस्वीर) Photo - Gemini AI
Beetroot Juice in Summer Side Effects : चुकंदर हेल्थ के लिए फायदेमंद बताया जाता है। इसे सेवन करने से कई लाभ मिलते हैं। आप भी यही सोचकर गर्मी में चुकंदर का जूस पी रहे हैं तो सावधान हो जाएं! ये आपके शरीर को चुपचाप नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। जानिए कैसे:
जवाब- किसी भी चीज को सेवन करने से पहले तासीर का ध्यान रखें। आयुर्वेद (शोध लिंक) के अनुसार, चुकंदर की तासीर बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती है। इसलिए इसे दोपहर की तेज धूप (Heat wave) के समय पीने के बजाय सुबह के समय पीना बेहतर माना जाता है।
सलाह- अगर आप चिलचिलाती धूप में इसका सेवन कर रहे हैं तो बंद कर दें।
जवाब- गर्मी में पसीने के कारण अक्सर बीपी थोड़ा कम रहता है। चूंकि चुकंदर बीपी को और कम करता है, इसलिए लो बीपी वालों को इसे संभलकर पीना चाहिए।
जवाब- गर्मी में हमारा पाचन तंत्र (Digestive system) थोड़ा संवेदनशील हो जाता है। खाली पेट बहुत ज्यादा मात्रा में इसका रस पीने से कुछ लोगों को पेट में मरोड़ या दस्त की समस्या हो सकती है।
सलाह- अगर आप पेट के मरीज हैं तो इसका सेवन करने से बचें।
जवाब- गर्मी के मौसम में चुकंदर का जूस पीना सेहत के लिए फायदेमंद और नुकसानदेह दोनों हो सकता है। यह पूरी तरह से आपकी शारीरिक स्थिति और इसे पीने के तरीके पर निर्भर करता है।
केवल चुकंदर का रस पीने के बजाय इसमें खीरा, गाजर और पुदीना मिलाएं। खीरा और पुदीना तासीर में ठंडे होते हैं, जो गर्मी के प्रभाव को कम कर देंगे। इसके अलावा इसमें थोड़ा नींबू का रस और काला नमक जरूर डालें। इससे यह आसानी से पच जाता है और स्वाद भी बढ़ता है।
कितनी मात्रा में लें: एक दिन में एक छोटा गिलास (लगभग 150-200ml) पर्याप्त है। इसे रोजाना पीने के बजाय हफ्ते में 3-4 बार पिएं।
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न शोधों और वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना और शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है। इसे किसी बीमारी के उपचार या डॉक्टरी सलाह के रूप में न लें। अपनी जीवनशैली या आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले किसी योग्य चिकित्सक या संबंधित विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।
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