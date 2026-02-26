BP की दवाई भूल जाइए! सिर्फ 1 इंजेक्शन से हाई बीपी रहेगा कंट्रोल, जानिए कब तक मिलेगा जिलबेदिरन

BP Injection Name Zilebesiran : हाई ब्लड प्रेशर से परेशान मरीज हर दिन खाकर उब जाता है। इसलिए, कई बार वो बीपी की दवाई को जान बूझकर छोड़ देता है और कुछ मरीज अनजाने में खाना भूल जाते हैं। बीपी की दवाई के साथ किसी भी तरह की लापरवाही मरीज के लिए साइलेंट किलर की तरह काम करती है। ऐसे में बीपी का इंजेक्शन कारगर साबित हो सकता है। इस कारण बीपी के मरीजों में नई उम्मीद भी जगी है। चलिए, हाई बीपी के लिए तैयार हो रहे इंजेक्शन जिलबेदिरन के बारे में जानते हैं।