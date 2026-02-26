26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

BP की दवाई भूल जाइए! सिर्फ 1 इंजेक्शन से हाई बीपी रहेगा कंट्रोल, जानिए कब तक मिलेगा जिलबेदिरन

BP Injection Name Zilebesiran : हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ये उम्मीद से भरी खुशखबरी है! द लैंसेट में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक, बीपी का इंजेक्शन तैयार किया जा रहा है। ये एक इंजेक्शन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Feb 26, 2026

BP injection name, BP injection name Zilebesiran, control high BP, high BP injection,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo- Gemini AI

BP Injection Name Zilebesiran : हाई ब्लड प्रेशर से परेशान मरीज हर दिन खाकर उब जाता है। इसलिए, कई बार वो बीपी की दवाई को जान बूझकर छोड़ देता है और कुछ मरीज अनजाने में खाना भूल जाते हैं। बीपी की दवाई के साथ किसी भी तरह की लापरवाही मरीज के लिए साइलेंट किलर की तरह काम करती है। ऐसे में बीपी का इंजेक्शन कारगर साबित हो सकता है। इस कारण बीपी के मरीजों में नई उम्मीद भी जगी है। चलिए, हाई बीपी के लिए तैयार हो रहे इंजेक्शन जिलबेदिरन के बारे में जानते हैं।

मेडिकल जर्नल लैंसेट (The Lancet) में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) के इलाज के लिए तैयार किया जा रहा यह इंजेक्शन क्रांति लाने का काम कर सकता है। यह इंजेक्शन शरीर में एंजियोटेंसिनोजेन (Angiotensinogen) नामक प्रोटीन के उत्पादन को रोकता है। यह प्रोटीन रक्त वाहिकाओं को सिकोड़कर ब्लड प्रेशर मरीजों को राहत दे सकता है।

बीपी का 1 इंजेक्शन का लंबा असर

रिपोर्ट के अनुसार, इस बीपी के इंजेक्शन से मरीज को लंबे समय तक फायदा मिलने वाला है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस इंजेक्शन की एक खुराक ब्लड प्रेशर को 6 महीने तक नियंत्रित रख सकती है। साल में सिर्फ दो इंजेक्शन से आपको बीपी की गोलियों से आजादी से मिल सकती है।

हाई बीपी कंट्रोल करने का वीडियो

कब तक मिलेगा बीपी का इंजेक्शन?

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हाल ही में इस इंजेक्शन के फेज-2 (KARDIA-2) क्लीनिकल ट्रायल के नतीजे लैंसेट में प्रकाशित हुए हैं। इस फेज में यह देखा गया कि यह सुरक्षित है और मरीजों का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर काफी हद तक कम करने में सफल रहा है। अब फेज 3 की तैयारी की जा रही है। इस तरह से ये आने वाले समय से जल्द ही लोगों को मिल सकता है।

यह कब तक मिलेगा ये इंजेक्शन?

यह इंजेक्शन मुख्य रूप से अमेरिका (USA) की एक बायोफार्मास्युटिकल कंपनी द्वारा तैयार किया जा रहा है। क्लीनिकल ट्रायल्स की प्रक्रिया लंबी होती है। फेज-3 ट्रायल पूरा होने और रेगुलेटरी अथॉरिटीज (जैसे FDA या भारत में CDSCO) से मंजूरी मिलने में अभी 2 से 3 साल का समय लग सकता है। इस हिसाब से यह इंजेक्शन 2027 या 2028 के आसपास आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता है।

ये इंजेक्शन बीपी मरीजों को उम्मीद देता है कि देर से सही पर, बीपी की गोली से निजात मिलेगा। तब तक के लिए बीपी मरीज समय से गोली लेते रहें और खुद को स्वस्थ रखें।

ये भी पढ़ें

Army Officer Dies of Heart Attack : आर्मी के 22 वर्षीय कैप्टन की हार्ट अटैक से मौत! समझिए युवा और फिट लोगों को क्यों हो रहा ऐसा?
स्वास्थ्य
Young Army Officer Dies of Heart Attack In Kashmir, why young and fit people sudden death, sudden death reason,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

हाई ब्लड प्रेशर

Published on:

26 Feb 2026 05:28 pm

Hindi News / Health / BP की दवाई भूल जाइए! सिर्फ 1 इंजेक्शन से हाई बीपी रहेगा कंट्रोल, जानिए कब तक मिलेगा जिलबेदिरन

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Pre Heart Attacks Signs : 1 महीना पहले हार्ट अटैक के 3 लक्षण दिखते हैं, गुजरात के डॉक्टर ने कहा- लोग करते हैं इग्नोर

Pre Heart Attacks Warning Signs, Heart Attacks Warning Signs 1 month before, Heart Attacks Warning Symptoms,
स्वास्थ्य

Secrets to long life: क्या भारतीयों की औसत उम्र 100 साल हो सकती है?

Longevity in Indians
स्वास्थ्य

गैस की दवा से Heart Attack! हैदराबाद के डॉक्टर ने चेताया, एसिडिटी की दवा खाने वाले ना करें ये गलती

A Cardiologist share real story A women got heart attack, real story A women got heart attack, Heart attack due to gas acidity ki dawa
स्वास्थ्य

Cancer Prevention Superfoods: कैंसर से बचना है? डॉक्टर ने बताए 5 सुपरफूड जो रोज खाने चाहिए

Cancer Prevention Superfoods
स्वास्थ्य

Army Officer Dies of Heart Attack : आर्मी के 22 वर्षीय कैप्टन की हार्ट अटैक से मौत! समझिए युवा और फिट लोगों को क्यों हो रहा ऐसा?

Young Army Officer Dies of Heart Attack In Kashmir, why young and fit people sudden death, sudden death reason,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.