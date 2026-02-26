Secrets to long life: क्या भारतीयों की औसत उम्र 100 साल हो सकती है?

लंबी उम्र के रहस्य को समझने के लिए अमेरिकी शोधकर्ता Dan Buettner ने National Geographic के साथ मिलकर दुनिया के उन इलाकों की पहचान की, जहां लोग असाधारण रूप से लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। वर्ष 2000 के आसपास शुरू हुई इस खोज में विश्व मानचित्र पर जिन जगहों को चिह्नित किया गया, वे बाद में वे 'ब्लू ज़ोन' कहलाए। मैप पर ये निशान ब्लू मार्कर से लगाए गए थे इसलिए दुनिया के 5 शहरों को अब ब्लू जोन के नाम से जाना जाता है। ये जगह हैं...