Cancer Prevention Superfoods: कैंसर से बचना है? डॉक्टर ने बताए 5 सुपरफूड जो रोज खाने चाहिए

Cancer Prevention Superfoods : पर्पल शकरकंद: रंग जितना गहरा, सुरक्षा उतनी ज्यादा (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Cancer Prevention Superfoods: आजकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर कम उम्र के लोगों में। अच्छी खबर यह है कि रोज की डाइट में कुछ हेल्दी चीजें शामिल करके जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हाल ही में Instagram पर एक पोस्ट में डॉक्टर Dr Saurabh Sethi ने 5 ऐसे फूड बताए हैं, जिन्हें नियमित खाने से कैंसर से बचाव में मदद मिल सकती है। आइए आसान भाषा में समझते हैं।
पर्पल शकरकंद में एंथोसायनिन नाम के ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये शरीर में सूजन कम करते हैं और कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। कुछ रिसर्च में यह भी पाया गया कि ये कोलन कैंसर की कोशिकाओं की ग्रोथ को धीमा कर सकते हैं। मतलब, प्लेट में रंगीन सब्जियां और फल रखना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है।
ये छोटे-छोटे पौधे दिखने में भले ही साधारण लगें, लेकिन पोषण से भरपूर होते हैं। इनमें सल्फोराफेन नाम का कंपाउंड होता है, जो शरीर के डिटॉक्स सिस्टम को एक्टिव करता है और कोशिकाओं को सुरक्षित रखता है। खास बात यह है कि इनमें सामान्य ब्रोकली से कई गुना ज्यादा पोषक तत्व होते हैं।
कीवी विटामिन C, फाइबर और पॉलीफेनॉल से भरपूर होता है। यह शरीर को दो तरह से फायदा देता है, कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और खराब हो चुके DNA की मरम्मत में मदद करता है। साथ ही पाचन को बेहतर बनाता है और पेट साफ रखने में मदद करता है।
ग्रीन टी में EGCG नाम का शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिस पर कई स्टडी हो चुकी हैं। यह शरीर में ट्यूमर बनने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकता है। नियमित ग्रीन टी पीने वालों में कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा कम देखा गया है।
राजमा, चना, लोबिया जैसी बीन्स प्रोटीन के साथ-साथ फाइबर का भी शानदार स्रोत हैं। ज्यादा फाइबर लेने से आंतें स्वस्थ रहती हैं और कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कम हो सकता है। साथ ही यह आपके माइक्रोबायोम यानी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को भी मजबूत करता है।
कैंसर से बचाव किसी एक सुपरफूड से नहीं होता। असली फर्क पड़ता है रोज की लाइफस्टाइल से। ज्यादा फाइबर, एंटी-इन्फ्लेमेटरी फूड और नियमित हेल्दी खानपान यही लंबे समय तक शरीर को सुरक्षित रखते हैं।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल