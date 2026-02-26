Cancer Prevention Superfoods: कैंसर से बचना है? डॉक्टर ने बताए 5 सुपरफूड जो रोज खाने चाहिए

Cancer Prevention Superfoods: आजकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर कम उम्र के लोगों में। अच्छी खबर यह है कि रोज की डाइट में कुछ हेल्दी चीजें शामिल करके जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हाल ही में Instagram पर एक पोस्ट में डॉक्टर Dr Saurabh Sethi ने 5 ऐसे फूड बताए हैं, जिन्हें नियमित खाने से कैंसर से बचाव में मदद मिल सकती है। आइए आसान भाषा में समझते हैं।