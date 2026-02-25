Diabetes Early Signs: शरीर दे रहा है डायबिटीज का अलार्म! इन संकेतों को भूलकर भी नजरअंदाज न करें

कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे बगल या गर्दन के आसपास की त्वचा का काला पड़ जाना। उन्हीं जगहों पर छोटे-छोटे स्किन टैग्स निकलना, पहले से ज्यादा भूख लगना, बिना कोशिश के वजन कम या ज्यादा होना, हर समय कमजोरी या थकान महसूस होना। साथ ही ज्यादा पसीना आना, नजर धुंधली होना, घाव या चोट का देर से भरना, बार-बार स्किन इन्फेक्शन होना, मसूड़ों से खून आना शामिल हैअगर इनमें से कई लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं, तो डॉक्टर से जांच कराना सही रहेगा।