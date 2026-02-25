25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Diabetes Early Signs: शरीर दे रहा है डायबिटीज का अलार्म! इन संकेतों को भूलकर भी नजरअंदाज न करें

Diabetes Early Signs: डायबिटीज धीरे-धीरे बढ़ने वाली बीमारी है, जिसके लक्षण अक्सर नजर नहीं आते। जानें टाइप 2 डायबिटीज के शुरुआती संकेत, जोखिम और बचाव के आसान तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 25, 2026

Diabetes Early Signs

Diabetes Early Signs (Photo- gemini ai)

Diabetes Early Signs: आजकल डायबिटीज पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। भारत में ही 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। मतलब हर 100 में से करीब 11 लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उन्हें डायबिटीज है, क्योंकि इसके लक्षण शुरू में बहुत हल्के होते हैं।

टाइप 2 डायबिटीज अचानक नहीं होती। यह धीरे-धीरे बढ़ती है। अगर समय रहते पहचान हो जाए तो इसे टाला या देर से लाया जा सकता है। इसलिए अपनी बॉडी के संकेतों को समझना बहुत जरूरी है।

कब सतर्क हो जाएं?

कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे बगल या गर्दन के आसपास की त्वचा का काला पड़ जाना। उन्हीं जगहों पर छोटे-छोटे स्किन टैग्स निकलना, पहले से ज्यादा भूख लगना, बिना कोशिश के वजन कम या ज्यादा होना, हर समय कमजोरी या थकान महसूस होना। साथ ही ज्यादा पसीना आना, नजर धुंधली होना, घाव या चोट का देर से भरना, बार-बार स्किन इन्फेक्शन होना, मसूड़ों से खून आना शामिल हैअगर इनमें से कई लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं, तो डॉक्टर से जांच कराना सही रहेगा।

किन लोगों को ज्यादा खतरा?

कुछ लोगों में डायबिटीज का रिस्क ज्यादा होता है। जैसे जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। जो बहुत कम शारीरिक गतिविधि करते हैं, जिन्हें मोटापा है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है। जिनको पहले प्रीडायबिटीज या गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो चुकी है। जिनके माता-पिता या भाई-बहन को टाइप 2 डायबिटीज है। अगर परिवार में किसी को डायबिटीज है, तो आपका खतरा अपने आप बढ़ जाता है।

डायबिटीज की जांच कैसे होती है?

डायबिटीज की पक्की पहचान सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही होती है। एक टेस्ट होता है A1C, जो पिछले 2–3 महीनों का औसत शुगर लेवल बताता है। दूसरा है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, जिसमें रात भर खाली पेट रहने के बाद शुगर चेक की जाती है। घर पर कोई भी क्विज या रिस्क टेस्ट आपको अंदाजा दे सकता है, लेकिन सही डायग्नोसिस डॉक्टर ही करेंगे।

बचाव कैसे करें?

  • अच्छी बात ये है कि टाइप 2 डायबिटीज को काफी हद तक रोका जा सकता है।
  • रोज कम से कम 30 मिनट तेज चलना या एक्सरसाइज करें
  • हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्टिव रहें
  • वजन कंट्रोल में रखें
  • मीठा, जंक फूड और प्रोसेस्ड चीजें कम खाएं
  • फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा लें

ये भी पढ़ें

डायबिटीज से बचना है तो अभी बदलें अपनी थाली! डॉक्टर ने बताये Diabetes फ्री रहने के 5 डाइट टिप्स
स्वास्थ्य
Diabetes Prevention Diet

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Feb 2026 05:47 pm

Hindi News / Health / Diabetes Early Signs: शरीर दे रहा है डायबिटीज का अलार्म! इन संकेतों को भूलकर भी नजरअंदाज न करें

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

डायबिटीज रिवर्सल का सच! भारत में हर 3 में से एक ने शुगर को किया कंट्रोल, कैसे?

diabetes reversal episode 10 what is sugar reversal shocking fact
Patrika Special News

Tulsi Water Benefits: तनाव, खराब पाचन और स्किन इन्फेक्शन के लिए रामबाण है यह पानी, जानें इसे बनाने का सही आयुर्वेदिक तरीका

लाइफस्टाइल

Dark Circles Cancer Symptom : डार्क सर्कल्स कैंसर जैसी कई बीमारियों का भी संकेत, सिर्फ ब्यूटी के नजरिए से ना देखें

Dark Circles Cancer Symptom, Dark Circles sign, dark circles under eyes
स्वास्थ्य

Skin Itching Treatment: खुजली से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी! शरीर में मिला खुद-ब-खुद रोकने वाला सिस्टम

Skin Itching Treatment
स्वास्थ्य

HPV Vaccine India: क्या आपके घर में भी है किशोरी बेटी? तो सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए सरकार का ये प्लान तुरंत जान लें!

HPV Vaccine India
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.