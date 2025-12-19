19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

स्वास्थ्य

डायबिटीज से बचना है तो अभी बदलें अपनी थाली! डॉक्टर ने बताये Diabetes फ्री रहने के 5 डाइट टिप्स

Diabetes Prevention Diet: आज के इस वैज्ञानिक दौर में हर व्यक्ति बीमारी से दूर रहना चाहता है। इसी क्रम में सबसे पहली बात आती है कि बीमारी के होने से पहले ही उसके बचाव के उपाय करके तैयार रहना। डायबिटीज जैसी बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए समय रहते बचाव बहुत जरूरी है। आइए डॉ. आदित्य सोनी से जानते हैं कि डायबिटीज से बचने के लिए क्या डाइट प्लान या कहें कि कौन सी 'डाइट प्लेट' अपनानी चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Dec 19, 2025

Diabetes Prevention Diet

Diabetes Prevention Diet (photo- gemini AI)

Diabetes Prevention Diet: आजकल इतनी बीमारियां आ गयी हैं कि डॉक्टर, मरीज और आम लोग सब इनसे परेशान हैं। हर कोई इनसे बचना चाहता है। बात भी सही है, यदि बीमारी के होने से पहले ही उसका प्रबंधन कर लिया जाए तो बेहतर होता है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी वाली कहावत यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। डायबिटीज, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियां तो अब आम हो गयी हैं। इनसे बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा आहार। आइए डॉ. आदित्य सोनी से जानते हैं कि डायबिटीज जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए 'डाइट प्लेट' का कौन सा फॉर्मूला अपनाना चाहिए और सर्दियों में डायबिटीज का खतरा ज्यादा क्यों बढ़ जाता है। क्या सर्दियों में भी सिर्फ डाइट प्लेट फॉर्मूला अपनाकर डायबिटीज से बचा जा सकता है?

सर्दियों में क्यों बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?

डॉ. आदित्य सोनी ने विशेष बातचीत में बताया है कि सर्दी के मौसम में डायबिटीज होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिन लोगों को पहले से डायबिटीज है, उनकी स्थिति भी बिगड़ने की संभावना रहती है। इसके कई मुख्य कारण है।

1. सर्दियों में हमारा आहार अक्सर बाहरी और वसायुक्त (Fatty) होता है।

2. ठंड से बचने के लिए हम चाय-कॉफी जैसे गर्म पेय पदार्थों का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, जिनमें अक्सर चीनी की मात्रा अधिक होती है।

3. शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है, जिससे शुगर लेवल को नियंत्रित करना कठिन होता है।

डायबिटीज से बचने के लिए 'डाइट प्लेट' फॉर्मूला(Best Diet For Pre-Diabetes)

डॉ. आदित्य सोनी के अनुसार, 'डाइट प्लेट' से आशय भोजन की उस थाली से है जिसमें संतुलित और पोषक पदार्थ शामिल हों। इनके सेवन से डायबिटीज के खतरे को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या होना चाहिए आपकी थाली में:

1. साबुत अनाज (Whole Grains): जैसे दलिया, ओट्स (जई), ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन या साबुत गेहूं की रोटी। ये फाइबर से भरपूर होते हैं, जिससे ब्लड शुगर बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है।

2. सब्जियां: पालक, मेथी, भिंडी, टिंडा, ब्रोकोली, गाजर और सलाद वाली बिना स्टार्च वाली सब्जियां खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है।

3. अच्छा फैट (Healthy Fats): बादाम, अखरोट, अलसी और चिया बीज के साथ सीमित मात्रा में जैतून या सरसों का तेल। यह मेटाबॉलिज्म और दिल की सेहत के लिए अच्छा है।

4. दालें और फलियां: चना, राजमा और अन्य फलियां प्रोटीन और फाइबर से युक्त होती हैं। ये इंसुलिन के प्रतिरोध (Insulin Resistance) को कम करने में मदद करती हैं।

5. सीमित मात्रा में फल: सेब, संतरा, जामुन और अमरूद जैसे फल खाना फायदेमंद है क्योंकि ये फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्व देते हैं। लेकिन फलों के जूस से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर कम होता है और वह शुगर को तेजी से बढ़ाता है।

Symptoms of Diabetes : सुबह-सुबह दिखने वाले ये 5 लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज का इशारा
स्वास्थ्य
Symptoms of Diabetes

स्वास्थ्य

