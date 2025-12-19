डायबिटीज से बचना है तो अभी बदलें अपनी थाली! डॉक्टर ने बताये Diabetes फ्री रहने के 5 डाइट टिप्स

Diabetes Prevention Diet: आजकल इतनी बीमारियां आ गयी हैं कि डॉक्टर, मरीज और आम लोग सब इनसे परेशान हैं। हर कोई इनसे बचना चाहता है। बात भी सही है, यदि बीमारी के होने से पहले ही उसका प्रबंधन कर लिया जाए तो बेहतर होता है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी वाली कहावत यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। डायबिटीज, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियां तो अब आम हो गयी हैं। इनसे बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा आहार। आइए डॉ. आदित्य सोनी से जानते हैं कि डायबिटीज जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए 'डाइट प्लेट' का कौन सा फॉर्मूला अपनाना चाहिए और सर्दियों में डायबिटीज का खतरा ज्यादा क्यों बढ़ जाता है। क्या सर्दियों में भी सिर्फ डाइट प्लेट फॉर्मूला अपनाकर डायबिटीज से बचा जा सकता है?