डायबिटीज से बचना है तो अभी बदलें अपनी थाली! डॉक्टर ने बताये Diabetes फ्री रहने के 5 डाइट टिप्स

Diabetes Prevention Diet (photo- gemini AI)
Diabetes Prevention Diet: आजकल इतनी बीमारियां आ गयी हैं कि डॉक्टर, मरीज और आम लोग सब इनसे परेशान हैं। हर कोई इनसे बचना चाहता है। बात भी सही है, यदि बीमारी के होने से पहले ही उसका प्रबंधन कर लिया जाए तो बेहतर होता है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी वाली कहावत यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। डायबिटीज, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियां तो अब आम हो गयी हैं। इनसे बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा आहार। आइए डॉ. आदित्य सोनी से जानते हैं कि डायबिटीज जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए 'डाइट प्लेट' का कौन सा फॉर्मूला अपनाना चाहिए और सर्दियों में डायबिटीज का खतरा ज्यादा क्यों बढ़ जाता है। क्या सर्दियों में भी सिर्फ डाइट प्लेट फॉर्मूला अपनाकर डायबिटीज से बचा जा सकता है?
डॉ. आदित्य सोनी ने विशेष बातचीत में बताया है कि सर्दी के मौसम में डायबिटीज होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिन लोगों को पहले से डायबिटीज है, उनकी स्थिति भी बिगड़ने की संभावना रहती है। इसके कई मुख्य कारण है।
1. सर्दियों में हमारा आहार अक्सर बाहरी और वसायुक्त (Fatty) होता है।
2. ठंड से बचने के लिए हम चाय-कॉफी जैसे गर्म पेय पदार्थों का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, जिनमें अक्सर चीनी की मात्रा अधिक होती है।
3. शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है, जिससे शुगर लेवल को नियंत्रित करना कठिन होता है।
डॉ. आदित्य सोनी के अनुसार, 'डाइट प्लेट' से आशय भोजन की उस थाली से है जिसमें संतुलित और पोषक पदार्थ शामिल हों। इनके सेवन से डायबिटीज के खतरे को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या होना चाहिए आपकी थाली में:
1. साबुत अनाज (Whole Grains): जैसे दलिया, ओट्स (जई), ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन या साबुत गेहूं की रोटी। ये फाइबर से भरपूर होते हैं, जिससे ब्लड शुगर बहुत धीरे-धीरे बढ़ता है।
2. सब्जियां: पालक, मेथी, भिंडी, टिंडा, ब्रोकोली, गाजर और सलाद वाली बिना स्टार्च वाली सब्जियां खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है।
3. अच्छा फैट (Healthy Fats): बादाम, अखरोट, अलसी और चिया बीज के साथ सीमित मात्रा में जैतून या सरसों का तेल। यह मेटाबॉलिज्म और दिल की सेहत के लिए अच्छा है।
4. दालें और फलियां: चना, राजमा और अन्य फलियां प्रोटीन और फाइबर से युक्त होती हैं। ये इंसुलिन के प्रतिरोध (Insulin Resistance) को कम करने में मदद करती हैं।
5. सीमित मात्रा में फल: सेब, संतरा, जामुन और अमरूद जैसे फल खाना फायदेमंद है क्योंकि ये फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्व देते हैं। लेकिन फलों के जूस से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर कम होता है और वह शुगर को तेजी से बढ़ाता है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल