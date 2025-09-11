Symptoms of Diabetes : सुबह-सुबह दिखने वाले ये 5 लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज का इशारा

Symptoms of Diabetes : डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है और अगर आपको यह हो गई है तो ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल और नियमित रूप से मॉनिटर करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह लक्ष्य के भीतर है। विशेषज्ञों के अनुसार, टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत बहुत धीरे-धीरे होती है, और शुरुआती चरणों में लक्षण हल्के हो सकते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें यह बीमारी है।