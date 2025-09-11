Foods to Strengthen Bones : हड्डियों को अंदर से मजबूत बना सकते हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर ये 6 फूड्स

Foods to Strengthen Bones : क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में दूध पीने पर इतना जोर क्यों दिया जाता था? क्योंकि दूध, दही और पनीर जैसी चीजें कैल्शियम का खजाना होती हैं। कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे जरूरी मिनरल है। ये न सिर्फ हड्डियों की डेंसिटी (घनत्व) को बनाए रखता है, बल्कि उन्हें टूटने से भी बचाता है। इसलिए रोजाना एक ग्लास दूध पीना या दही-पनीर खाना आपकी हड्डियों के लिए एक बेहतरीन चीज है।