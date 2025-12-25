Winter Diet: मौसम बदला है लेकिन क्या आपने अपनी थाली बदली? डॉक्टर से जानें सर्दियों की संजीवनी

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हमारे शरीर का संतुलन भी बिगड़ जाता है क्योंकि सर्दियों में हम ज्यादातर अंदर रहते हैं और जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में कम खाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि भले ही सर्दियों में ज्यादा खाने का मन करता हो, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अनावश्यक और पोषक तत्वों से रहित खाना खाएं। सर्दियों में सब कहते हैं कि हरी सब्जी खाएं और बीमारी को दूर भगाएं, लेकिन अब हरी सब्जी भी कौन सी? सारी हरी सब्जियां अच्छी भी हों तो सबमें समान पोषक तत्व तो हो नहीं सकते। सर्दियों के मौसम में हमारी थाली में आवश्यक रूप से रहने वाले आहार, जो हर व्यक्ति की थाली में होने चाहिए, वे निम्न हैं: