Winter Diet: मौसम बदला है लेकिन क्या आपने अपनी थाली बदली? डॉक्टर से जानें सर्दियों की संजीवनी

Winter Diet
Winter Diet: सर्दी का मौसम आते ही बीमारियां तो दरवाजे पर दस्तक देने ही लगती हैं, इसके साथ ही उनका समाधान भी आ जाता है। जब बीमारी के साथ समाधान भी आ जाए तो किसको जरूरत है फिर डॉक्टर के पास जाने की? और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी बीमारी के इलाज से बड़ा समाधान तो उसका बचाव होता है।
अब सर्दी का मौसम शुरू होते ही आपने अपने कपड़े बदल लिए, शरीर का रखरखाव भी बदल लिया और अपने घर का वातावरण भी बदल लिया, लेकिन जो नहीं बदला वह है आपकी थाली। मौसम के साथ अपने खान-पान में भी बदलाव उतना ही जरूरी है जितना कि अपनी सेहत का ख्याल रखना। तो आइए, डॉक्टर मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में कौन सा आहार सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है।
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हमारे शरीर का संतुलन भी बिगड़ जाता है क्योंकि सर्दियों में हम ज्यादातर अंदर रहते हैं और जरूरत से ज्यादा खाने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में कम खाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि भले ही सर्दियों में ज्यादा खाने का मन करता हो, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अनावश्यक और पोषक तत्वों से रहित खाना खाएं। सर्दियों में सब कहते हैं कि हरी सब्जी खाएं और बीमारी को दूर भगाएं, लेकिन अब हरी सब्जी भी कौन सी? सारी हरी सब्जियां अच्छी भी हों तो सबमें समान पोषक तत्व तो हो नहीं सकते। सर्दियों के मौसम में हमारी थाली में आवश्यक रूप से रहने वाले आहार, जो हर व्यक्ति की थाली में होने चाहिए, वे निम्न हैं:
