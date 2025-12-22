Cancer Prevention: इस परिवार की सब्जियां खाएं और कैंसर को कहें बाय-बाय! डॉक्टर से जानें एंटी कैंसर डाइट प्लान

1. फल और सब्जियां: डॉ. मनोज का कहना है कि रोजाना आपको कम से कम 2 से 3 कप सब्जियां और 1 से 2 फल खाने चाहिए। फलों और सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कोशिकाओं को खराब होने से बचाते हैं।



2. क्रूसिफेरस परिवार की सब्जियां: क्रूसिफेरस सब्जियां एक वैज्ञानिक वर्ग नाम है जो ब्रोकली, फूलगोभी और पत्तागोभी जैसी सब्जियों का समूह होता है। इन्हें सरसों या गोभी परिवार के नाम से भी जाना जाता है।



3. लाल सब्जियां: लाल सब्जियों से सीधा मतलब गाजर और टमाटर के सेवन से है। गाजर पेट और फेफड़ों के कैंसर के खतरे को कम करती है और साथ ही टमाटर प्रोस्टेट कैंसर से बचाव करता है।



4. साबुत अनाज: कैंसर से बचने के लिए पौधों से जुड़े आहार को सबसे बेस्ट बताया ही गया है। इसके साथ ही ओट्स, बाजरा, ब्राउन राइस और ज्वार जैसे साबुत अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं जो कोलन कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर से बचाते हैं।



5. फैट: अखरोट, अलसी और चिया सीड्स में जो ओमेगा-3 होता है, यह फैट कैंसर से बचने में संजीवनी का काम करता है क्योंकि यह शरीर में सूजन होने को रोकता है, जिससे कैंसर का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।