Cancer Prevention: इस परिवार की सब्जियां खाएं और कैंसर को कहें बाय-बाय! डॉक्टर से जानें एंटी कैंसर डाइट प्लान

Cancer Prevention: आज हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। कैंसर जैसी बीमारी का तो नाम सुनकर ही लोग उसका बचाव ढूंढने लग जाते हैं। आइए डॉ. मनोज जांगिड़ से जानते हैं कि कैंसर से बचने के लिए कौन सा डाइट चार्ट अपनाना चाहिए और सुबह से लेकर शाम तक अपने भोजन में क्या लेना चाहिए।

भारत

image

Nidhi Yadav

Dec 22, 2025

Cancer Prevention: कैंसर आज एक वैश्विक ही नहीं आम बीमारी बन चुका है। इस वक्त कैंसर ने इतना डर फैलाया हुआ है कि हर कोई बस इससे बचने के उपाय खोजता रहता है। कोई वीडियो सर्च करेगा कि कैंसर से बचने के लिए क्या करें, तो दूसरी तरफ कोई डॉक्टर के पास जाकर पूछता है कि कैंसर से मैं कैसे बच सकता हूं। लोगों के इसी असमंजस के चलते पत्रिका की डॉ. मनोज जांगिड़ से विशेष बातचीत में यह सामने आया है कि कैंसर से बचना है तो हमें संतुलित आहार को अपनी डाइट में शामिल करना ही होगा। इसके साथ ही डॉ. मनोज ने एक डाइट चार्ट भी बताया है कि इसको अपनाकर हम खुद को कैंसर से बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि संतुलित आहार कैसे कैंसर को रोकता है और कैंसर से बचने के लिए हमें कौन सा डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए।

कैंसर और संतुलित आहार का संबंध(Cancer Prevention)

कैंसर ही नहीं वरन किसी भी बीमारी का पहला इलाज उसका बचाव ही होता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि किसी बीमारी का बचाव उसके इलाज से बेहतर होता है। यह बात भी सही है कि जब हमें कोई बीमारी होगी ही नहीं, हम उससे बच ही जाएंगे तो उसका इलाज हमें क्यों ही करना पड़ेगा। अब रही बात कैंसर की, तो कैंसर से बचने के लिए कोई एक विशेष सुपरफूड तो पर्याप्त है नहीं, लेकिन विज्ञान ने संतुलित और पौधों पर आधारित भोजन को कैंसर से बचने का बहुत बड़ा साथी बताया है। आइए जानते हैं कि कैंसर से बचने के लिए क्या खाएं?

कैंसर से बचने के लिए आहार(Cancer Prevention Diet)

1. फल और सब्जियां: डॉ. मनोज का कहना है कि रोजाना आपको कम से कम 2 से 3 कप सब्जियां और 1 से 2 फल खाने चाहिए। फलों और सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कोशिकाओं को खराब होने से बचाते हैं।

2. क्रूसिफेरस परिवार की सब्जियां: क्रूसिफेरस सब्जियां एक वैज्ञानिक वर्ग नाम है जो ब्रोकली, फूलगोभी और पत्तागोभी जैसी सब्जियों का समूह होता है। इन्हें सरसों या गोभी परिवार के नाम से भी जाना जाता है।

3. लाल सब्जियां: लाल सब्जियों से सीधा मतलब गाजर और टमाटर के सेवन से है। गाजर पेट और फेफड़ों के कैंसर के खतरे को कम करती है और साथ ही टमाटर प्रोस्टेट कैंसर से बचाव करता है।

4. साबुत अनाज: कैंसर से बचने के लिए पौधों से जुड़े आहार को सबसे बेस्ट बताया ही गया है। इसके साथ ही ओट्स, बाजरा, ब्राउन राइस और ज्वार जैसे साबुत अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं जो कोलन कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर से बचाते हैं।

5. फैट: अखरोट, अलसी और चिया सीड्स में जो ओमेगा-3 होता है, यह फैट कैंसर से बचने में संजीवनी का काम करता है क्योंकि यह शरीर में सूजन होने को रोकता है, जिससे कैंसर का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।

कैंसर से बचने के लिए क्या नहीं खाएं?(Food Avoid In Cancer)

1. प्रोसेस्ड मीट यानी डिब्बाबंद मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
2. ज्यादा चीनी और सोडायुक्त पेय के सेवन से बचें।
3. शराब और तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें।


22 Dec 2025 02:01 pm

