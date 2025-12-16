Cancer Prevention: एक SMILE बचा सकती है कैंसर से, एक्सपर्ट से जानें यह अनोखा फार्मूला

कैंसर से बचाने वाले स्माइल फॉर्मूला में E से सीधा मतलब यह है कि पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी में बैठना। आज के इस भाग-दौड़ के युग में लोग पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं या किसी और काम के चक्कर में सूरज के दर्शन भी विरले रूप से ही हो पाते हैं। इसलिए हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है और कैंसर के कारणों में यह भी अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। इसलिए रोजाना उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी में बैठना सुनिश्चित करें क्योंकि यह आपको कहीं न कहीं कैंसर से बचा सकता है।