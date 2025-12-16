16 दिसंबर 2025,

स्वास्थ्य

Cancer Prevention: एक SMILE बचा सकती है कैंसर से, एक्सपर्ट से जानें यह अनोखा फार्मूला

Cancer Prevention: कैंसर एक वैश्विक बीमारी के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज हर कोई इससे बचने के उपाय खोजता रहता है। आइए कैंसर विशेषज्ञ डॉ. तरंग कृष्णा से जानते हैं कि कैसे एक SMILE फार्मूला आपको कैंसर से बचाता है।

भारत

image

Nidhi Yadav

Dec 16, 2025

cancer prevention, cancer smile formula

cancer smile formula photo- gemini AI

Cancer Prevention: आज के समय में कैंसर एक 'मौसमी बीमारी' की तरह फैल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब इसका शिकार हो रहे हैं। हर साल लगभग 4 लाख नए बच्चे इसका शिकार बनते हैं। कई देशों में इसकी वैक्सीन भी बनी है, विज्ञान ने अपनी प्रगति की दौड़ में इसके इलाज के काफी रास्ते बना लिए हैं। लेकिन इसी मेडिकल युग ने एक बात हमें अच्छे से बताई है कि "Prevention is better than cure" यानी किसी बीमारी से बचना ही उसका सबसे अच्छा इलाज है।

अब कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारी से कैसे बचा जाए, यह बात सबके मन में घर कर रही है। आइए जानते हैं कि कैंसर विशेषज्ञ डॉ. तरंग कृष्णा ने कैसे एक SMILE को कैंसर से बचने का उपाय बता दिया है।

SMILE फार्मूला- अभी हाल ही में एक कैंसर विशेषज्ञ डॉ. तरंग कृष्णा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह बात शेयर की है कि सिर्फ एक स्माइल फार्मूला अपनाकर हम कैंसर से काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक स्माइल कैसे कैंसर से बचा सकती है, तो इसको उन्होंने कुछ ऐसे समझाया है -

S से Sleep-(पर्याप्त नींद लेना)

हमारी नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा महत्त्वपूर्ण होती है। अपनी नींद में कभी भी कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की पूरी आरामदायक नींद लेकर आप कैंसर के साथ अन्य बड़ी बीमारियों से भी खुद को बचा सकते हैं।

M से Move Daily-( नियमित वर्कआउट)

स्माइल फॉर्मूला के M से सीधा मतलब यह है कि जितना हो सके रोजाना घूमते रहें, कसरत करते रहें और नियमित रूप से योग करते रहें। यह आपकी बॉडी को फिट रखने के साथ बॉडी मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखने का कार्य करता है।I

I से Immunity-(मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता)

इम्यूनिटी से हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को समझते हैं, लेकिन यहां इसका मतलब यह है कि आपकी थाली में सिर्फ ऐसे ही खाद्य पदार्थ होने चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले हों और संतुलित आहार के साथ उनमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हों। कमजोर इम्यूनिटी ही सभी बीमारियों का पहला कारण होती है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना कैंसर को बहुत दूर तक मात देता है।

L से Love-( पारिवारिक प्रेम और तनाव काम)

कैंसर पर हुए अध्ययनों में एक बात यह निकलकर सामने आई है कि स्ट्रेस यानी तनाव से कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपको आपके मां-बाप से वो प्यार मिलना चाहिए जो हर बच्चे को अपने माता-पिता से चाहिए होता है। इसके अलावा आपको अपने पार्टनर से भी प्यार मिलना और हर बात पर खुलकर चर्चा करना भी आपको कैंसर से बचा सकता है।

E से Exposure to Sunlight-( सूरज की रोशनी पर्याप्त)

कैंसर से बचाने वाले स्माइल फॉर्मूला में E से सीधा मतलब यह है कि पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी में बैठना। आज के इस भाग-दौड़ के युग में लोग पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं या किसी और काम के चक्कर में सूरज के दर्शन भी विरले रूप से ही हो पाते हैं। इसलिए हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है और कैंसर के कारणों में यह भी अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। इसलिए रोजाना उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी में बैठना सुनिश्चित करें क्योंकि यह आपको कहीं न कहीं कैंसर से बचा सकता है।

Cancer Vaccine : कभी न खत्म होने वाले इस कैंसर का जड़ से इलाज, वैज्ञानिकों ने खोजा
स्वास्थ्य
tnbc cancer vaccine, tnbc cancer vaccine name

