Early Cancer Signs: पैरों में ये 1 लक्षण दिखा तो तुरंत सतर्क हो जाएं, हो सकती हैं कैंसर की शुरुआत

कुछ कैंसर जैसे लिंफोमा, बोन कैंसर, सॉफ्ट-टिशू सार्कोमा, ब्लड कैंसर (ल्यूकेमिया), प्रोस्टेट कैंसर, ओवेरियन कैंसर या वे कैंसर जो रीढ़ में फैल जाते हैं, ये पैरों पर असर डाल सकते हैं। इसका कारण होता है नसों पर दबाव, ब्लड फ्लो में रुकावट, लिंफ सिस्टम का खराब होना या हड्डियों में बदलाव। इसलिए पैरों की समस्याओं को समझना, उनके लक्षण पहचानना और समय पर डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है।