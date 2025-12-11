लक्षण नहीं दिखते, फिर भी धूप में एक्टिव हो जाता है ये Virus! जीवनभर रहने वाला HSV-1 संक्रमण

यह वायरस इतना खतरनाक है कि शरीर में प्रवेश करने के बाद यह तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर छिपा रहता है। तनाव, बीमारी और कभी-कभी धूप से भी यह बार-बार सक्रिय हो जाता है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि कई लोगों में यह वायरस बिना लक्षणों के भी फैलता रहता है। आइए, जानते हैं कि एक बार होने के बाद जीवनभर रहने वाले इस वायरस के लक्षण और बचाव के उपाय।