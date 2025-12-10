सर्दी में उल्टी की बीमारी फैला रहा ये वायरस, अमेरिका में Health ALERT! भारत में भी खतरा!

जानकारी के मुताबिक, नोरोवायरस के सामान्य लक्षणों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और मतली शमिल हैं। इसके साथ सिरदर्द, थकान, हल्का बुखार या पूरे शरीर में दर्द जैसे अन्य लक्षण भी दिख सकते हैं। हालांकि, एक्सपर्ट ने बताया कि इस तरह के लक्षण 12-48 घंटे बाद दिखने शुरू होते हैं। ये भले ही तेजी से फैलें लेकिन आप जल्दी स्वस्थ भी हो जाते हैं।