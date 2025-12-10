10 दिसंबर 2025,

बुधवार

स्वास्थ्य

सर्दी में उल्टी की बीमारी फैला रहा ये वायरस, अमेरिका में Health ALERT! भारत में भी खतरा!

Winter Vomiting Disease : अगर आपको भी सर्दी के मौसम में उल्टी-पेट दर्द जैसी समस्या है तो सावधान हो जाएं! ये Norovirus से संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। आइए, नोरोवायरस के लक्षण और बचाव के बारे में जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Dec 10, 2025

Winter Vomiting Disease, Winter Health ALERT, norovirus found In Pune, norovirus In India,

नोरोवायरस संक्रमण की सांकेतिक तस्वीर | Photo- Grok AI

Winter Vomiting Disease Health ALERT : एक वायरस सर्दी के मौसम में तांडव मचा रहा है! इसके कारण अमेरिका (US) में हेल्थ अलर्ट जारी किया गया है। अचानक उल्टी, बुखार, पेट में दर्द, डायरिया आदि इसके कारण हो रहा है। इस नोरोवायरस (Norovirus) का खतरा भारत में भी है। ऐसे में आपको नोरोवायरस के लक्षण और बचाव के बारे में जान लेना चाहिए।

नोरोवायरस पर शोध

WastewaterSCAN की जानकारी के मुताबिक, स्टैनफोर्ड और एमोरी यूनिवर्सिटी (Stanford and Emory University) के अध्ययनों से पता चलता है कि अक्टूबर से नोरोवायरस का स्तर बढ़ रहा है, जिसमें लुइसियाना, मिशिगन और इंडियाना में वृद्धि देखी गई है।

सीडीसी ने दर्ज किए मामले

सीडीसी (Centers for Disease Control and Prevention) के मुताबिक, 153 नोरोवायरस के केस नवंबर तक मिले। यूएस की मीडिया में इस संक्रमण के बारे में लगातार रिपोर्ट आ रही है जिसको लेकर पब्लिक को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। बता दें, पिछले साल 235 मामले सामने आए थे, उसकी तुलना में इस वर्ष कम मामले हैं।

Norovirus Symptoms | नोरोवायरस संक्रमण के लक्षण

जानकारी के मुताबिक, नोरोवायरस के सामान्य लक्षणों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और मतली शमिल हैं। इसके साथ सिरदर्द, थकान, हल्का बुखार या पूरे शरीर में दर्द जैसे अन्य लक्षण भी दिख सकते हैं। हालांकि, एक्सपर्ट ने बताया कि इस तरह के लक्षण 12-48 घंटे बाद दिखने शुरू होते हैं। ये भले ही तेजी से फैलें लेकिन आप जल्दी स्वस्थ भी हो जाते हैं।

भारत में नोरोवायरस का खतरा?

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2025 में भारत में नोरोवायरस पुणे शहर में पाया गया था। हालांकि, इससे बहुत अधिक घबराने की जरुरत नहीं। क्योंकि, इसके संक्रमण जानलेवा नहीं बताए जा रहे हैं।

नोरोवायरस से बचने के लिए क्या करें?

नोरोवायरस से बचने के लिए US के हेल्थ एक्सपर्ट ने हाइजीन मेंटेन करने की सलाह दी है। हैंडवॉश करना, साफ-सफाई रखना, संक्रमित व्यक्ति से दूरी, घर में रहें और खुद को हाइड्रेट रखें। साथ ही लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करें।

Hindi News / Health / सर्दी में उल्टी की बीमारी फैला रहा ये वायरस, अमेरिका में Health ALERT! भारत में भी खतरा!

Patrika Site Logo

