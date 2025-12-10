Mouthwash Side Effects: रोज-रोज माउथवॉश करने वालों के लिए अलर्ट! बढ़ सकता है हाई BP का रिस्क

इस पर NIH ने 3 साल की स्टडी की जिसमें 40-65 साल के 540 वयस्कों को 3 साल तक फॉलो किया गया। इसके नतीजे में12% लोगों में हाई BP विकसित हुआ। जो लोग माउथवॉश दिन में 2 बार या उससे ज्यादा इस्तेमाल करते थे, उनमें BP का खतरा दूसरों की तुलना में 1.85 गुना ज्यादा पाया गया। माउथवॉश न इस्तेमाल करने वालों की तुलना में 2.17 गुना ज्यादा। उम्र, वजन, स्मोकिंग, फिजिकल एक्टिविटी जैसी चीजों को ध्यान में रखने के बाद भी ये असर बना रहा। पहले की स्टडी में माउथवॉश और प्रीडायबिटीज का कनेक्शन भी देखा गया था। इस नई रिपोर्ट से यह कड़ी और मजबूत लगती है।