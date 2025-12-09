Prem Chopra’s Disease : दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे प्रेम चोपड़ा, डॉक्टर से जानिए इसके बारे में

Prem Chopra Health Update : वरिष्ठ बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा (90) गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती हुए थे जिसके बाद उनके फैंस काफी परेशान हुए। अब शरमन ने प्रेम चोपड़ा की हेल्थ को लेकर अपडेट (Prem Chopra Latest Health Update) दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, प्रेम चोपड़ा दिल की बीमारी (Prem Chopra Heart Disease) से जूझ रहे हैं। आइए, कार्डियोलॉजिस्ट से जानते हैं इस बीमारी के बारे में-