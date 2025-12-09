9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Prem Chopra’s Disease : दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे प्रेम चोपड़ा, डॉक्टर से जानिए इसके बारे में

Prem Chopra Health Update : वरिष्ठ बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा (92) दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. नितिन गोखले और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. रविंदर सिंह राव ने इलाज किया है। आइए, सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस के लक्षण के बारे में जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ravi Gupta

Dec 09, 2025

Prem chopra Latest health Update, Prem Chopra Disease, aortic stenosis, Cardiologist tips, heart problem,

प्रेम चोपड़ा की फाइल फोटो | Photo - Prem Chopra instagram

Prem Chopra Health Update : वरिष्ठ बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा (90) गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती हुए थे जिसके बाद उनके फैंस काफी परेशान हुए। अब शरमन ने प्रेम चोपड़ा की हेल्थ को लेकर अपडेट (Prem Chopra Latest Health Update) दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, प्रेम चोपड़ा दिल की बीमारी (Prem Chopra Heart Disease) से जूझ रहे हैं। आइए, कार्डियोलॉजिस्ट से जानते हैं इस बीमारी के बारे में-

प्रेम चोपड़ा को सीवियरल एओर्टिक स्टेनोसिस की समस्या

एक्टर शरमन जोशी ने मंगलवार को प्रेम चोपड़ा के हेल्थ के बारे में इंस्टाग्राम पर जानकारी शेयर की है। एक्टर ने बताया कि उनके ससुर सीवियरल एओर्टिक स्टेनोसिस की समस्या से जूझ रहे थे। इसके लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां पर TAVI किया गया था। इसके बाद उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है।

दो डॉक्टर्स ने किया ये प्रोसेस

शरमन जोशी ने कहा, "पिताजी को गंभीर एओर्टिक स्टेनोसिस का पता चलने पर डॉ. राव ने बिना ओपन-हार्ट सर्जरी के वाल्व को TAVI प्रक्रिया से बदला। साथ ही डॉ. गोखले के निरंतर मार्गदर्शन ने हमें आत्मविश्वास दिया।" बता दें, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. नितिन गोखले और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. रविंदर सिंह राव ने प्रेम चोपड़ा का इलाज किया है।

सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस के लक्षण

बिना ओपन हार्ट सर्जरी के TAVI प्रोसिजर

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक, सीवियरल एओर्टिक स्टेनोसिस की समस्या हार्ट यानी महाधमनी से जुड़ी है। इससे जूझ रहे मरीज को TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) के जरिए बचाया जाता है। बता दें, प्रेम चोपड़ा के हार्ट के एओर्टिक वाल्व को बिना ओपन हार्ट सर्जरी के ये प्रोसिजर किया गया है।

Severe Aortic Stenosis : सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस क्या है?

डॉ. जी सिंघल, कार्डियोलॉजिस्ट ने पत्रिका के साथ बातचीत में बताया कि सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस एक हार्ट कंडीशन है। इसे वजह से दिल में कुछ दिक्कतें होती हैं। ये हार्ट अटैक की तरह ही लगता है। क्योंकि, महाधमनी में ब्लड की रुकावट की समस्या होने लगती है।

TAVI के क्या रिस्क हैं?

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहता है कि ये वाल्व बदलने का एक तरीका है। इसको डॉक्टर की देखरेख में किया जाता है। भले ही ये बिना हार्ट को खोले ही किया जाता है पर, उम्र के साथ-साथ इसका रिस्क भी बढ़ जाता है।

डिस्क्लेमर- यहां दी गई जानकारी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और डॉक्टर से बातचीत करके सिर्फ जागरूक करने के उद्देश्य से दी गई है। इन बातों के मेडिकल उपचार आदि नहीं किया जा सकता है। अगर आपको किसी तरह की हार्ट की दिक्कत है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही कुछ करें।

ये भी पढ़ें

Heart Attack आने का नया कारण आया सामने, इस इंफेक्शन के कारण आ सकता है हार्ट अटैक
स्वास्थ्य
Heart Attack New Cause, New Research on Heart Attack, Heart Attack News, American Heart Association,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

health

health news

Published on:

09 Dec 2025 05:38 pm

Hindi News / Health / Prem Chopra’s Disease : दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे प्रेम चोपड़ा, डॉक्टर से जानिए इसके बारे में

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं की दरें कम, वित्तीय कारण जिम्मेदार

बैंगलोर

सरकारी अस्पतालों में चिकित्सको और नर्सों की कमी दूर करने के प्रयास जारी

बैंगलोर

केवल कुपोषण को ही सिजेरियन प्रसव का कारण नहीं : स्वास्थ्य मंत्री

Pregnant women
बैंगलोर

Travel Stiffness Tips: फ्लाइट में बैठते ही शरीर क्यों टूटने लगता है? ये 4 फैक्ट्स सबको जानने चाहिए!

Travel Stiffness Tips
स्वास्थ्य

कैंसर पीड़ित नौ वर्षीय बच्चे को मिली नई जिंदगी

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.