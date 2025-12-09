इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं प्रेम चोपड़ा, दामाद ने हेल्थ को लेकर किया बड़ा खुलासा

Sharman Joshi On Prem Chopra Health: धर्मेंद्र जिस समय सांस फुलने की बीमारी को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, उस समय प्रेम चोपड़ा को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन तब एक्टर की बीमारी के बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। अब उनके दामाद शर्मन जोशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बताया है कि आखिरकार क्यों उनके ससुर प्रेम चोपड़ा को भर्ती कराया गया था। उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है, जिसे सुनकर हर कोई परेशान हो गया है। सभी अपने फेवरेट एक्टर के लिए दुआ मांगने लगे हैं।