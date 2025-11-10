Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

धर्मेंद्र के बाद अब 92 वर्षीय प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती, फैंस में बढ़ी चिंता

Prem Chopra Hospitalised: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा की अचानक से तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें मुंबई के बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 10, 2025

Prem Chopra admitted to hospital

अभिनेता प्रेम चोपड़ा लीलावती अस्पताल में भर्ती (इमेज सोर्स: IMDb)

Prem Chopra Admitted To Hospital: कुछ घंटे पहले खबर आई थी कि अभिनेता धर्मेंद्र वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता प्रेम चोपड़ा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। 92 वर्षीय अभिनेता को मुंबई के बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज वरिष्ठ डॉक्टर नितिन गोखले और जलील पार्कर की देखरेख में चल रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, प्रेम चोपड़ा के शरीर में इंफेक्शन फैलने के कारण उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें अगले दो से तीन दिन तक निगरानी में रखा जाएगा। फैंस ‘विलन विद अ गोल्डन हार्ट’ कहे जाने वाले प्रेम चोपड़ा के जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं।

प्रेम चोपड़ा के निधन की झूठी अफवाह

कुछ साल पहले भी सोशल मीडिया पर प्रेम चोपड़ा के निधन की झूठी खबर ने उनके प्रशंसकों को परेशान कर दिया था। उस वक्त खुद अभिनेता ने सामने आकर इस अफवाह पर विराम लगाया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, “लोग बिना वजह ऐसी गलत बातें फैलाते हैं, जिससे परिवार और दोस्तों को अनावश्यक चिंता होती है।” उस समय प्रेम चोपड़ा ने सभी से अपील की थी कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और जिम्मेदारी से खबरें फैलाएं।

इससे पहले, अभिनेता और उनकी पत्नी उमा चोपड़ा भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। उस वक्त भी दोनों को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर जलील पार्कर की देखरेख में उनका इलाज हुआ था। इलाज के बाद दोनों पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आए थे, तब जाकर फैंस ने राहत की सांस ली थी।

अब एक बार फिर प्रेम चोपड़ा को उसी अस्पताल में भर्ती किए जाने की खबर सामने आई है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर रखे हुए है।

शानदार करियर: 400 से अधिक फिल्में

अपने लंबे और शानदार करियर में प्रेम चोपड़ा ने 400 से अधिक फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं। उनके संवाद, उनकी मुस्कान और उनका अंदाज आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है।

भारतीय सिनेमा में दशकों तक सक्रिय रहने वाले इस ‘विलन विद चार्म’ को 2023 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था,जो उनके अद्भुत सफर और अभिनय के प्रति समर्पण का सच्चा प्रमाण है।

ये भी पढ़ें

वेंटिलेटर पर हैं धर्मेंद्र, सेहत को लेकर हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
Dharmendra Health Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood News

Published on:

10 Nov 2025 08:57 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धर्मेंद्र के बाद अब 92 वर्षीय प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती, फैंस में बढ़ी चिंता

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

वेंटिलेटर पर हैं धर्मेंद्र, सेहत को लेकर हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी

Dharmendra Health Update
बॉलीवुड

‘रेड लाइट एरिया’ में जाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस का टूटा ‘सब्र का बांध’, बिकिनी सीन पर बोली- पेट पालने के लिए मजबूरी में…

Sonam Khan
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की हालत को लेकर आई चिंताजनक खबर, 89 वर्षीय अभिनेता की तबीयत नाजुक

Dharmendra की हालत हुई खराब, वेंटिलेटर पर है एक्टर
बॉलीवुड

अभिषेक बच्चन का छलका दर्द, सामने आया इमोशनल नोट

Abhishek Bachchan Latest Post
बॉलीवुड

20 साल की लड़की ने एक्ट्रेस को बनाया ऑनलाइन हैरेसमेंट का शिकार, अपराधी के बारें में जानकर दंग रह जाएंगे आप

20 साल की लड़की ने एक्ट्रेस को बनाया ऑनलाइन हैरेसमेंट का शिकार, अपराधी के बारें में जानकर दंग रह जाएंगे आप
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.