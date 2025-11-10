धर्मेंद्र के बाद अब 92 वर्षीय प्रेम चोपड़ा अस्पताल में भर्ती, फैंस में बढ़ी चिंता

कुछ साल पहले भी सोशल मीडिया पर प्रेम चोपड़ा के निधन की झूठी खबर ने उनके प्रशंसकों को परेशान कर दिया था। उस वक्त खुद अभिनेता ने सामने आकर इस अफवाह पर विराम लगाया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, “लोग बिना वजह ऐसी गलत बातें फैलाते हैं, जिससे परिवार और दोस्तों को अनावश्यक चिंता होती है।” उस समय प्रेम चोपड़ा ने सभी से अपील की थी कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और जिम्मेदारी से खबरें फैलाएं।