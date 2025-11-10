Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

वेंटिलेटर पर हैं धर्मेंद्र, सेहत को लेकर हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी

Dharmendra Health Update: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी हालत गंभीर है, हेमा मालिनी एक्टर से मिलने अस्पताल पहुंची हैं। सनी देओल की टीम का भी आधिकारिक बयान सामने आया है।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 10, 2025

Dharmendra Health Update

अभिनेता धर्मेंद्र और उनकी पत्नी हेमा मालिनी (इमेज सोर्स: एक्टर्स इंस्टाग्राम)

Dharmendra Health News: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र अपनी सेहत को लेकर सुर्खियों में हैं। कुछ देर पहले खबर आई थी कि उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक, उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। इस खबर के सामने आने के बाद उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग बेहद चिंतित हैं।

हॉस्पिटल पहुंची हेमा मालिनी

हेमा मालिनी का अभी-अभी एक वीडियो सामने आया है। वह कार में बैठी हैं, उनके (कार के) पीछे-पीछे पैप्स भाग रहे हैं। ‘जूम’ के मुताबिक, पत्नी हेमा मालिनी से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "हम उनके जल्द ठीक होने की कामना (दुआ) कर रहे हैं।"

सनी देओल की टीम का आधिकारिक बयान आया सामने

सनी देओल की टीम के आधिकारिक बयान में कहा गया है, "श्री धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। आगे की टिप्पणियाँ और अपडेट उपलब्ध होने पर साझा किए जाएंगे। सभी से अनुरोध है कि उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें और परिवार के निजता के अधिकार का सम्मान करें।"

बता दें धर्मेंद्र के बड़े बेटे और अभिनेता सनी देओल अपने पिता का हालचाल जानने के लिए कैंडी अस्पताल पहुंचे हैं।

जानकारी के अनुसार, धर्मेंद्र पहले तो सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन कुछ टेस्ट्स और डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें वहीं भर्ती करना पड़ा। फिलहाल डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्हें बेहतर इलाज देने की हर कोशिश की जा रही है। देशभर में ‘हीमेन’ के चाहने वाले जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

धर्मेंद्र की बारे में बात करें तो उनका नाम भारतीय सिनेमा में हमेशा एक चमकते सितारे के रूप में लिया जाता रहा है। छह दशक लंबे अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

धर्मेंद्र ने 1960 में 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में दीं, जिनमें 'फूल और पत्थर', 'सीता और गीता', 'शोले', 'धर्मवीर', 'आंखें', 'राजा जानी', 'गुलामी', 'प्रतिज्ञा', 'नया जमाना', 'द बर्निंग ट्रेन', और 'यादों की बारात' जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने उन्हें न केवल एक हीरो के रूप में स्थापित किया, बल्कि दर्शकों के दिल में भी अमिट छाप छोड़ी।

1990 के बाद उन्होंने लीड रोल के बजाय साइड रोल निभाए, जैसे 'प्यार किया तो डरना क्या', 'अपने', 'यमला पगला दीवाना', और 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' इसके परफेक्ट उदाहरण हैं।

वह अब मैडॉक फिल्म्स की फिल्म 'इक्कीस' के जरिए एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। धर्मेंद्र न केवल फिल्मों बल्कि अपने सादगी भरे व्यक्तित्व और हंसमुख स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। अस्पताल में भर्ती होने की खबर के बाद फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

Bollywood News

धर्मेंद्र

हेमा मालिनी

10 Nov 2025 07:20 pm

10 Nov 2025 07:19 pm

