अभिषेक बच्चन का छलका दर्द, सामने आया इमोशनल नोट

एक्टर ने पोस्ट में लिखा- “ शोक दादा और मैंने 27 सालों से ज्यादा समय तक एक साथ काम किया है। मेरी पहली फिल्म से ही वो मेरा मेकअप करते आ रहे हैं। वो सिर्फ मेरी टीम का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वो मेरे परिवार का हिस्सा थे। उनके बड़े भाई दीपक लगभग 50 सालों से मेरे पिताजी के मेकअप मैन रहे हैं।

पिछले कुछ सालों से वो बीमार थे इसलिए हमेशा मेरे साथ सेट पर नहीं आ पाते थे। लेकिन जब भी मैं शूटिंग कर रही होती थी, तो एक भी दिन ऐसा नहीं होता था, जब वो मेरा हालचाल न लेते हों। वो ये सुनिश्चित करते थे कि उनका असिस्टेंट मेरे मेकअप का ध्यान रखे। वो बहुत ही प्यारे, सौम्य और मिलनसार इंसान थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, एक गर्मजोशी भरा अंदाज रहता था। कल रात हमने उन्हें खो दिया। वो पहले इंसान थे जिनके पैर छूकर मैं जब भी किसी नई फिल्म का पहला शॉट देता था, उनका आशीर्वाद लेता था। अब से मुझे आसमान की तरफ देखना होगा और ये जानना होगा कि आप नीचे देख रहे होंगे और मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। दादा, आपके प्यार, आपकी देखभाल, आपकी गरिमा, आपकी प्रतिभा और आपकी मुस्कान के लिए शुक्रिया।”