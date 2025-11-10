अभिषेक बच्चन का छलका दर्द, सामने आया इमोशनल नोट

अभिषेक बच्चन और दिवंगत मेकअप आर्टिस्ट अशोक सावंत
Abhishek Bachchan Emotional Note: बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन दुखी हैं। उनके करीबी और लंबे समय से साथ काम कर रहे मेकअप आर्टिस्ट अशोक सावंत का हाल ही में निधन हो गया है। अशोक सावंत को अभिषेक केवल अपने टीम मेंबर के तौर पर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा मानते थे। सोमवार को सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने नोट में अभिनेता ने ‘दादा’ को याद करते हुए भावनात्मक शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त की है।
एक्टर ने पोस्ट में लिखा- “ शोक दादा और मैंने 27 सालों से ज्यादा समय तक एक साथ काम किया है। मेरी पहली फिल्म से ही वो मेरा मेकअप करते आ रहे हैं। वो सिर्फ मेरी टीम का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वो मेरे परिवार का हिस्सा थे। उनके बड़े भाई दीपक लगभग 50 सालों से मेरे पिताजी के मेकअप मैन रहे हैं।
पिछले कुछ सालों से वो बीमार थे इसलिए हमेशा मेरे साथ सेट पर नहीं आ पाते थे। लेकिन जब भी मैं शूटिंग कर रही होती थी, तो एक भी दिन ऐसा नहीं होता था, जब वो मेरा हालचाल न लेते हों। वो ये सुनिश्चित करते थे कि उनका असिस्टेंट मेरे मेकअप का ध्यान रखे। वो बहुत ही प्यारे, सौम्य और मिलनसार इंसान थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, एक गर्मजोशी भरा अंदाज रहता था। कल रात हमने उन्हें खो दिया। वो पहले इंसान थे जिनके पैर छूकर मैं जब भी किसी नई फिल्म का पहला शॉट देता था, उनका आशीर्वाद लेता था। अब से मुझे आसमान की तरफ देखना होगा और ये जानना होगा कि आप नीचे देख रहे होंगे और मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। दादा, आपके प्यार, आपकी देखभाल, आपकी गरिमा, आपकी प्रतिभा और आपकी मुस्कान के लिए शुक्रिया।”
अभिषेक ने आगे लिखा- “काम पर जाने और यह जानने के बारे में सोचना भी दिल दहला देने वाला है कि आप मेरे साथ नहीं होंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप शांति से रहें।”
अभिनेता की पोस्ट शेयर करने के बाद इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में शोक व्यक्त किया। अभिनेत्री जैकी श्रॉफ ने कमेंट किया, "ओम शांति, वे बहुत सज्जन व्यक्ति थे।" कोरियोग्राफर बोस्को और रेमो डिसूजा ने भी कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दी।
