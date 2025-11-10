Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अभिषेक बच्चन का छलका दर्द, सामने आया इमोशनल नोट

Abhishek Bachchan Latest Post: अभिनेता अभिषेक बच्चन का दर्द भरा नोट सामने आया है। अपना दुख बताते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा- कल रात हमने उन्हें खो दिया, मैं…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 10, 2025

Abhishek Bachchan Latest Post

अभिषेक बच्चन और दिवंगत मेकअप आर्टिस्ट अशोक सावंत

Abhishek Bachchan Emotional Note: बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन दुखी हैं। उनके करीबी और लंबे समय से साथ काम कर रहे मेकअप आर्टिस्ट अशोक सावंत का हाल ही में निधन हो गया है। अशोक सावंत को अभिषेक केवल अपने टीम मेंबर के तौर पर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा मानते थे। सोमवार को सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने नोट में अभिनेता ने ‘दादा’ को याद करते हुए भावनात्मक शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त की है।

एक्टर ने पोस्ट में बयां किया दर्द

एक्टर ने पोस्ट में लिखा- “ शोक दादा और मैंने 27 सालों से ज्यादा समय तक एक साथ काम किया है। मेरी पहली फिल्म से ही वो मेरा मेकअप करते आ रहे हैं। वो सिर्फ मेरी टीम का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वो मेरे परिवार का हिस्सा थे। उनके बड़े भाई दीपक लगभग 50 सालों से मेरे पिताजी के मेकअप मैन रहे हैं।
पिछले कुछ सालों से वो बीमार थे इसलिए हमेशा मेरे साथ सेट पर नहीं आ पाते थे। लेकिन जब भी मैं शूटिंग कर रही होती थी, तो एक भी दिन ऐसा नहीं होता था, जब वो मेरा हालचाल न लेते हों। वो ये सुनिश्चित करते थे कि उनका असिस्टेंट मेरे मेकअप का ध्यान रखे। वो बहुत ही प्यारे, सौम्य और मिलनसार इंसान थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, एक गर्मजोशी भरा अंदाज रहता था। कल रात हमने उन्हें खो दिया। वो पहले इंसान थे जिनके पैर छूकर मैं जब भी किसी नई फिल्म का पहला शॉट देता था, उनका आशीर्वाद लेता था। अब से मुझे आसमान की तरफ देखना होगा और ये जानना होगा कि आप नीचे देख रहे होंगे और मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। दादा, आपके प्यार, आपकी देखभाल, आपकी गरिमा, आपकी प्रतिभा और आपकी मुस्कान के लिए शुक्रिया।”

अभिषेक ने आगे लिखा- “काम पर जाने और यह जानने के बारे में सोचना भी दिल दहला देने वाला है कि आप मेरे साथ नहीं होंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप शांति से रहें।”

अभिनेता की पोस्ट पर लोगों ने किया कमेंट

अभिनेता की पोस्ट शेयर करने के बाद इंडस्ट्री के दोस्तों और साथी कलाकारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में शोक व्यक्त किया। अभिनेत्री जैकी श्रॉफ ने कमेंट किया, "ओम शांति, वे बहुत सज्जन व्यक्ति थे।" कोरियोग्राफर बोस्को और रेमो डिसूजा ने भी कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दी।

ये भी पढ़ें

OTT पर धमाका! थ्रिल, मिस्ट्री और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बो, देखें ये 5 फिल्में और सीरीज
OTT
OTT Release This Week

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Published on:

10 Nov 2025 03:53 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अभिषेक बच्चन का छलका दर्द, सामने आया इमोशनल नोट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘रेड लाइट एरिया’ में जाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस का टूटा ‘सब्र का बांध’, बिकिनी सीन पर बोली- पेट पालने के लिए मजबूरी में…

Sonam Khan
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की हालत को लेकर आई चिंताजनक खबर, 89 वर्षीय अभिनेता की तबीयत नाजुक

Dharmendra की हालत हुई खराब, वेंटिलेटर पर है एक्टर
बॉलीवुड

20 साल की लड़की ने एक्ट्रेस को बनाया ऑनलाइन हैरेसमेंट का शिकार, अपराधी के बारें में जानकर दंग रह जाएंगे आप

20 साल की लड़की ने एक्ट्रेस को बनाया ऑनलाइन हैरेसमेंट का शिकार, अपराधी के बारें में जानकर दंग रह जाएंगे आप
बॉलीवुड

सेलिना जेटली ने भाई की गिरफ्तारी पर बयां की अपनी आपबीती, बोली- हर रात रो-रो कर…

सेलिना जेटली ने भाई की गिरफ्तारी पर बयां की अपनी आपबीती, बोली- हर रात रो-रो कर...
बॉलीवुड

ऐश्वर्या राय की बॉडी शेमिंग पर इस एक्ट्रेस ने निकाली भड़ास, बोलीं- वो सालों से…

Renuka Shahane angry on Aishwarya Rai Body Shaming
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.