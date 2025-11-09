OTT पर धमाका! थ्रिल, मिस्ट्री और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बो, देखें ये 5 फिल्में और सीरीज

डार्क कॉमेडी और थ्रिल का ऐसा अनोखा कॉम्बो शायद ही पहले आपने देखा हो? कहानी एक झुग्गी में रहने वाली चालाक लड़की की है, जिसकी जिंदगी तब करवट लेती है जब उसे एक भ्रष्ट ब्रोकर का खोया हुआ मोबाइल फोन मिलता है। किस्मत का यह फोन कॉल उसे ब्लैकमेल और साजिश के ऐसे खेल में धकेल देता है, जहां हंसी और डर दोनों एक साथ चलते हैं। हर सीन में ट्विस्ट, हर पल में सस्पेंस है। ‘एक चतुर नार’ आपको सोचने और चौंकने पर मजबूर कर देती है।