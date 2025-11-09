OTT पर धमाका! थ्रिल, मिस्ट्री और कॉमेडी का जबरदस्त कॉम्बो, देखें ये 5 फिल्में और सीरीज

इस हफ्ते OTT पर मचेगा धमाल! वीकेंड होगा और भी ज्यादा मजेदार! (इमेज सोर्स: पत्रिका)
OTT Release This Week: सस्पेंस, थ्रिल और डार्क ह्यूमर का जबरदस्त तड़का इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगने वाला है। चाहे आपको रहस्य और रोमांच से भरी कहानियां पसंद हों या फिर कॉमेडी के साथ धमाकेदार एक्शन। इस बार की लिस्ट में हर स्वाद के दर्शकों के लिए कुछ खास है। तो तैयार हो जाइए अपने सोफे को थिएटर में बदलने के लिए, क्योंकि ये फिल्में और सीरीज आपके वीकेंड को बना देंगी खास।
बता दें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज इस हफ्ते रिलीज हो रही हैं। देखें लिस्ट-
डार्क कॉमेडी और थ्रिल का ऐसा अनोखा कॉम्बो शायद ही पहले आपने देखा हो? कहानी एक झुग्गी में रहने वाली चालाक लड़की की है, जिसकी जिंदगी तब करवट लेती है जब उसे एक भ्रष्ट ब्रोकर का खोया हुआ मोबाइल फोन मिलता है। किस्मत का यह फोन कॉल उसे ब्लैकमेल और साजिश के ऐसे खेल में धकेल देता है, जहां हंसी और डर दोनों एक साथ चलते हैं। हर सीन में ट्विस्ट, हर पल में सस्पेंस है। ‘एक चतुर नार’ आपको सोचने और चौंकने पर मजबूर कर देती है।
कश्मीर की खूबसूरत वादियों में से आखिर बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब क्यों हो रहे हैं? एक अधिकारी जब इस केस की तह तक जाने निकलता है, तो उसे अपराध, राजनीति और रहस्यों की ऐसी अंधेरी दुनिया मिलती है, जहां हर जवाब एक नए डर को जन्म देता है। ‘बारामूला’ सिर्फ एक थ्रिलर नहीं, बल्कि समाज की परतों को उधेड़ने वाली कहानी है, जिसमें सस्पेंस, हॉरर और हकीकत का घातक कॉम्बिनेशन है।
साउथ सुपरस्टार धनुष एक बार फिर दिल जीतने आ रहे हैं, इस बार एक बेहद सादगी भरी, लेकिन गहराई से जुड़ी कहानी के साथ। ‘इडली कढ़ाई’ एक पढ़े-लिखे युवक की प्रेरणादायक यात्रा है, जो शहर की आरामदायक नौकरी छोड़कर अपने गांव में इडली की दुकान खोलने का फैसला करता है। हर सीन में मिट्टी की खुशबू और दिल को छू लेने वाला भाव है। यह फिल्म सिखाती है कि असली सफलता वही है जहां दिल को सुकून मिले।
‘ह्यूमन इन द लूप’ तकनीक और इंसानियत की टकराहट को दिखाती है। स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी झारखंड की एक आदिवासी महिला की है, जो तलाक के बाद अपने बच्चों की कस्टडी के लिए संघर्ष करती है और एक एआई सेंटर में डेटा एनोटेटर की नौकरी शुरू करती है। लेकिन नौकरी के साथ शुरू होता है एक और सफर, जो खुद को समझने और अपनी पहचान पाने का। यह फिल्म मातृत्व, मेहनत, आधुनिकता और संस्कृति, सबको एक खूबसूरत भावनात्मक धागे में पिरोती है।
रिश्तों की जटिलता और भावनाओं के उलझे धागों को बखूबी दिखाती यह घरेलू ड्रामा सीरीज। शुरुआत होती है एक परफेक्ट लगने वाली शादी से। लेकिन जब पत्नी की छोटी बहन उसी घर में रहने आती है, तो हर चीज धीरे-धीरे बदलने लगती है। ‘माय सिस्टर्स हसबैंड’ में हर एपिसोड एक नया रहस्य और एक नया इमोशनल मोड़ लेकर आता है। यह सीरीज साबित करती है कि परिवार और रिश्ते, दिखने में जितने आसान लगते हैं, उतने ही गहरे और पेचीदा भी होते हैं।
