बांग्लादेश में एक हिंदू के साथ हुई हैवानियत पर मुनव्वर फारूकी ने किया रिएक्ट, बोले- ‘दोषियों को फांसी दो, ये लोग राक्षस हैं’

वहीं, राजीव ने लिखा, "बांग्लादेश में जो हो रहा है, उससे मेरा दिल टूट गया है। मैंने हमेशा मानवता का साथ दिया है, चाहे गाजा हो, यूक्रेन हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा। लेकिन बांग्लादेश में जो मैं देख रहा हूं, वो सचमुच भयावह है: लोगों पर सिर्फ हिंदू होने के कारण हमला किया जा रहा है। दुनिया को शांति की जरूरत है। कोई भी धर्म हमें दूसरों को उनके धर्म के कारण नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने की शिक्षा नहीं देता। यह सब बंद होना चाहिए।"