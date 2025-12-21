बांग्लादेश में एक हिंदू के साथ हुई हैवानियत पर मुनव्वर फारूकी ने किया रिएक्ट, बोले- ‘दोषियों को फांसी दो, ये लोग राक्षस हैं’

मुनव्वर फारूकी ने बांग्लादेश घटना पर किया रिएक्ट। (फोटो सोर्स: munawar.faruqui)
Munawar Faruqui on Bangladesh: पॉपुलर स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने बांग्लादेश में एक हिंदू शख्स की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या किए जाने की कड़ी निंदा की है। रविवार (21 दिसंबर) को उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे घटना के भयानक वीडियो पर रिएक्ट करते हुए कहा कि दोषियों को 'फांसी' दी जानी चाहिए। X (पहले ट्विटर) पर मुनव्वर ने वीडियो देखकर अपना गुस्सा और दुख जताया।
उन्होंने इस घटना को अमानवीय बताया और दोषियों को सजा देने की मांग करते हुए कहा, 'बांग्लादेश से आ रहे भयानक फुटेज और लिंचिंग के वीडियो देखकर मैं दुखी हूं और मैं इंसानियत पर सवाल उठाता हूं।” इसके आगे उन्होंने लिखा, 'क्या यही है धर्म की रक्षा करना? मुनव्वर ने अपनी पोस्ट में आगे कहा, 'ये लोग राक्षस हैं और दुनिया चुपचाप देख रही है। बोलो और दोषियों को फांसी दिलवाओ'।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या की गई, उसे जलाया गया और फांसी पर लटका दिया गया। दरिंदगी भरी इस घटना से दुनियाभर में आक्रोश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश में यह घटना कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद आवाम के बीच फैली अशांति के दौरान हुई थी।
ख़बरों के मुताबिक, पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के बारे में कथित टिप्पणियों को लेकर एक हिंदू व्यक्ति पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस हिंसा ने भयानक रूप ले लिया और भीड़ द्वारा की गई इस हत्या के दिल दहला देने वाले वीडियोज वायरल हो गए। हालांकि, वीडियोज वायरल होने की भी कड़ी निंदा की गई।
एक्ट्रेसेस स्वरा भास्कर और देवोलीना भट्टाचार्जी, टीवी पर्सनैलिटी राजीव अदतिया समेत कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस घटना को निंदनीय बताते हुए रिएक्शन दिया और लिंचिंग की निंदा करते हुए अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।
वायरल वीडियो पर रिएक्ट करते हुए देवोलीना ने लिखा, "अगर यह दृश्य असम और भारत में हर बांग्लादेशी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काफी नहीं है… तो आप बर्बाद हो चुके हैं। घिनौने लोग… @himantabiswa। असम को इस गंदगी और दीमक से मुक्त करो।"
वहीं, राजीव ने लिखा, "बांग्लादेश में जो हो रहा है, उससे मेरा दिल टूट गया है। मैंने हमेशा मानवता का साथ दिया है, चाहे गाजा हो, यूक्रेन हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा। लेकिन बांग्लादेश में जो मैं देख रहा हूं, वो सचमुच भयावह है: लोगों पर सिर्फ हिंदू होने के कारण हमला किया जा रहा है। दुनिया को शांति की जरूरत है। कोई भी धर्म हमें दूसरों को उनके धर्म के कारण नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने की शिक्षा नहीं देता। यह सब बंद होना चाहिए।"
एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी अपनी पोस्ट में लिखा, 'दिल दहला देने वाला और भयानक! बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हम कितनी क्रूर दुनिया में रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका भगवान अपने नाम पर हत्या करने का आदेश देता है, तो शुरुआत खुद से करें! शर्मनाक और भयावह।"
टीवी एक्ट्रेस फलक नाज ने भी किया रिएक्ट।
