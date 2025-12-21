21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

OTT

बांग्लादेश में एक हिंदू के साथ हुई हैवानियत पर मुनव्वर फारूकी ने किया रिएक्ट, बोले- ‘दोषियों को फांसी दो, ये लोग राक्षस हैं’

Munawar Faruqui: बांग्लादेश में एक हिंदू शख्स की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या किए जाने पर स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया है। कई सेलेब्स ने इस घटना के खिलाफ आवाज उठाते हुए न्याय की मांग की है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 21, 2025

Munawar Faruqui

मुनव्वर फारूकी ने बांग्लादेश घटना पर किया रिएक्ट। (फोटो सोर्स: munawar.faruqui)

Munawar Faruqui on Bangladesh: पॉपुलर स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने बांग्लादेश में एक हिंदू शख्स की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या किए जाने की कड़ी निंदा की है। रविवार (21 दिसंबर) को उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे घटना के भयानक वीडियो पर रिएक्ट करते हुए कहा कि दोषियों को 'फांसी' दी जानी चाहिए। X (पहले ट्विटर) पर मुनव्वर ने वीडियो देखकर अपना गुस्सा और दुख जताया।

क्या यही है धर्म की रक्षा करना?

उन्होंने इस घटना को अमानवीय बताया और दोषियों को सजा देने की मांग करते हुए कहा, 'बांग्लादेश से आ रहे भयानक फुटेज और लिंचिंग के वीडियो देखकर मैं दुखी हूं और मैं इंसानियत पर सवाल उठाता हूं।” इसके आगे उन्होंने लिखा, 'क्या यही है धर्म की रक्षा करना? मुनव्वर ने अपनी पोस्ट में आगे कहा, 'ये लोग राक्षस हैं और दुनिया चुपचाप देख रही है। बोलो और दोषियों को फांसी दिलवाओ'।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या की गई, उसे जलाया गया और फांसी पर लटका दिया गया। दरिंदगी भरी इस घटना से दुनियाभर में आक्रोश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश में यह घटना कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद आवाम के बीच फैली अशांति के दौरान हुई थी।

ख़बरों के मुताबिक, पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के बारे में कथित टिप्पणियों को लेकर एक हिंदू व्यक्ति पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस हिंसा ने भयानक रूप ले लिया और भीड़ द्वारा की गई इस हत्या के दिल दहला देने वाले वीडियोज वायरल हो गए। हालांकि, वीडियोज वायरल होने की भी कड़ी निंदा की गई।

सोशल मीडिया पर सेलेब्स दे रहे हैं इस पर रिएक्शन (Celebs are Reacting on Brutal Lynching)

एक्ट्रेसेस स्वरा भास्कर और देवोलीना भट्टाचार्जी, टीवी पर्सनैलिटी राजीव अदतिया समेत कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस घटना को निंदनीय बताते हुए रिएक्शन दिया और लिंचिंग की निंदा करते हुए अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।

वायरल वीडियो पर रिएक्ट करते हुए देवोलीना ने लिखा, "अगर यह दृश्य असम और भारत में हर बांग्लादेशी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काफी नहीं है… तो आप बर्बाद हो चुके हैं। घिनौने लोग… @himantabiswa। असम को इस गंदगी और दीमक से मुक्त करो।"

वहीं, राजीव ने लिखा, "बांग्लादेश में जो हो रहा है, उससे मेरा दिल टूट गया है। मैंने हमेशा मानवता का साथ दिया है, चाहे गाजा हो, यूक्रेन हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा। लेकिन बांग्लादेश में जो मैं देख रहा हूं, वो सचमुच भयावह है: लोगों पर सिर्फ हिंदू होने के कारण हमला किया जा रहा है। दुनिया को शांति की जरूरत है। कोई भी धर्म हमें दूसरों को उनके धर्म के कारण नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने की शिक्षा नहीं देता। यह सब बंद होना चाहिए।"

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी अपनी पोस्ट में लिखा, 'दिल दहला देने वाला और भयानक! बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हम कितनी क्रूर दुनिया में रहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका भगवान अपने नाम पर हत्या करने का आदेश देता है, तो शुरुआत खुद से करें! शर्मनाक और भयावह।"

टीवी एक्ट्रेस फलक नाज ने भी किया रिएक्ट।

ये भी पढ़ें

‘स्कूल का क्रश थे अक्षय खन्ना…’, स्कूल फ्रेंड ने शेयर किया एक्टर के बचपन का किस्सा
मनोरंजन
Akshaye Khanna was school crush

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

21 Dec 2025 04:40 pm

Published on:

21 Dec 2025 04:27 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / बांग्लादेश में एक हिंदू के साथ हुई हैवानियत पर मुनव्वर फारूकी ने किया रिएक्ट, बोले- ‘दोषियों को फांसी दो, ये लोग राक्षस हैं’

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

वीकेंड प्लान रेडी है क्या, दिसंबर के आखिरी हफ्ते OTT पर रिलीज होगी ये ट्विस्ट वाले वेब सीरीज, तो जाएं तैयार

वीकेंड प्लान रेडी है क्या, दिसंबर के आखिरी हफ्ते OTT पर रिलीज होगी ये ट्विस्ट वाले वेब सीरीज, तो जाएं तैयार
OTT

9 करोड़ का इंजेक्शन… बच्चे की मदद के लिए एल्विश यादव ने फैंस से मांगी मदद, मुनव्वर फारूकी ने NGO स्कैम का किया खुलासा

Elvish Yadav-Munawar Faruqui Controversy
OTT

थियेटर जाएंगे भूल… जब देखेंगे OTT पर ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

Top 5 OTT Releases This Week
OTT

2 घंटे 28 मिनट की ये फिल्म बनी OTT की सनसनी, इसके चौकाने वाले सस्पेंस को देख दंग रह जाएंगे आप

2 घंटे 28 मिनट की ये फिल्म बनी OTT की सनसनी, इसके चौकाने वाले सस्पेंस को देख दंग रह जाएंगे आप
OTT

फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025 में किस-किस ने लूटी महफिल? हर तरफ हो रही है इस यंग एक्टर की चर्चा

Filmfare OTT Awards 2025 Winner
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.