‘पूरे स्कूल का क्रश थे अक्षय खन्ना…’, पॉलिटिशियन और स्कूल फ्रेंड ने शेयर किया अनसुना किस्सा

Akshaye Khanna: औरंगजेब बोलें, रहमान डकैत बोलें या अक्षय खन्ना बोलें…? 'धुरंधर' फिल्म को रिलीज हुए 9 दिन हो चुके हैं फिल्म की चर्चा है कि दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और सबसे ज्यादा तारीफें बटोर रहे हैं रहमान डकैत का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना। रहमान डकैत का किरदार हो या फिर उसका आइकॉनिक डांस स्टेप हर किसी की जुबान पर बस अक्षय खन्ना का नाम है। सोशल मीडिया पर हर कोई उनके अभिनय की तारीफ कर रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की राजनेता सायरा शाह हलीम ने अपने इंस्टाग्राम पर अक्षय खन्ना के लिए एक पोस्ट शेयर किया है और बताया है कि वो और अक्षय खन्ना स्कूलमेट थे। साथ ही उन्होंने एक पुरानी फोटो भी शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया है कि स्कूल के दिनों में अक्षय कैसे दिखते थे। आइये जानते हैं कि इस पोस्ट में क्या बताया गया है?