‘पूरे स्कूल का क्रश थे अक्षय खन्ना…’, पॉलिटिशियन और स्कूल फ्रेंड ने शेयर किया अनसुना किस्सा

स्कूल का क्रश थे अक्षय खन्ना। (फोटो सोर्स: IMDb और sairashahhalim)
Akshaye Khanna: औरंगजेब बोलें, रहमान डकैत बोलें या अक्षय खन्ना बोलें…? 'धुरंधर' फिल्म को रिलीज हुए 9 दिन हो चुके हैं फिल्म की चर्चा है कि दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और सबसे ज्यादा तारीफें बटोर रहे हैं रहमान डकैत का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना। रहमान डकैत का किरदार हो या फिर उसका आइकॉनिक डांस स्टेप हर किसी की जुबान पर बस अक्षय खन्ना का नाम है। सोशल मीडिया पर हर कोई उनके अभिनय की तारीफ कर रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की राजनेता सायरा शाह हलीम ने अपने इंस्टाग्राम पर अक्षय खन्ना के लिए एक पोस्ट शेयर किया है और बताया है कि वो और अक्षय खन्ना स्कूलमेट थे। साथ ही उन्होंने एक पुरानी फोटो भी शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया है कि स्कूल के दिनों में अक्षय कैसे दिखते थे। आइये जानते हैं कि इस पोस्ट में क्या बताया गया है?
सायरा शाह हलीम ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'शायद मैंने पहले कभी ये शेयर नहीं किया, लेकिन अक्षय खन्ना लॉरेंस स्कूल लव्डेल में हमसे कुछ साल सीनियर थे, जहां मैं अपने भाई मेजर मोहम्मद अली शाह के साथ बोर्डिंग में पढ़ती थी। और एक दिन हुआ कुछ यूं कि लॉरेंस स्कूल लव्डेल के हॉल में बहुत एक्साइटमेंट था, क्योंकि सब जगह चर्चा थी कि विनोद खन्ना का बेटा क्लास 11वीं क्लास में एडमिशन ले रहा है। तब हम सभी स्टूडेंट्स यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वह कौन है और कैसा दिखता है?
अगले दो साल तक हम उसे हर रोज देखते रहे, कभी हमारे पास से गुजरते हुए, कभी कैंपस में इधर-उधर चलते हुए, कभी कैंटीन से बाहर निकलते समय उससे टकरा जाते, वगैरह-वगैरह। और सच में, वह पूरे स्कूल का क्रश था!
इसके आगे उन्होंने लिखा, "अक्षय फुटबॉल टीम का शोर मचाने वाला कैप्टन नहीं था; बल्कि वह एक शांत तूफान था। वह कम बोलने वाला और इंट्रोवर्ट था और उसने जो भी ड्रामा किया, वह सिर्फ अपने स्कूलमेट्स के दिलों में ही रचा-बसा। अक्षय एक मिस्ट्री था। जो कभी स्कूल के सोशल फंक्शन में नहीं जाता था, कभी बड़े ग्रुप्स में हिस्सा नहीं लेता था, उसे बस लॉन में चाय की चुस्की लेते हुए या स्कूल परिसर में चुपचाप अकेले टहलना और रहना पसंद था। अक्षय कभी 'लेडीज मैन' नहीं था, बावजूद इसके भी वो कैंपस का सबसे पॉपुलर सीनियर था।"
सायरा ने आगे बताया, 'विनोद खन्ना की शादी गीतांजलि खन्ना से हुई थी और उनके दो बच्चे अक्षय और राहुल थे। लेकिन 1985 में दोनों का तलाक हो गया। मुझे आज भी याद है कि उसके दिवंगत पिता और अभिनेता विनोद खन्ना अपनी दूसरी पत्नी कविता के साथ अक्षय से स्कूल में मिलने आते थे।'
इसमें कुछ भी शॉकिंग नहीं था कि वो बाद में फिल्मों में चला गया। उसकी कुछ फिल्में चलीं, कुछ नहीं चलीं। मगर इन सब में एक बात कॉमन थी कि वो हमेशा से ही शांत रहा, जैसा कि वो अब है। ख़ुशी इस बात की है कि अब जाकर उसके काम को सराहा जा रहा है, उसे उसका हक मिल रहा है।
'धुरंधर' जो एक मल्टी स्टारर फिल्म है उसमें अक्षय की परफॉर्मेंस ने हर किसी को उनकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया है। इस साल अक्षय की 2 फिल्में छावा और धुरंधर आयीं और दोनों में ही उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से पूरी लाइमलाइट लूट ली।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग