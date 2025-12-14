14 दिसंबर 2025,

टॉलीवुड

फेमस अभिनेता अखिल विश्वनाथ ने किया सुसाइड, 30 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Akhil vishwanath Passed Away: फेमस अभिनेता अखिल विश्वनाथ ने 30 साल की उम्र में आत्महत्या कर दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी अचानक मौत से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 14, 2025

अभिनेता अखिल विश्वनाथ (सोर्स: x)

Akhil vishwanath Passed Away: साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। फेमस मलयालम अभिनेता अखिल विश्वनाथ का 30 साल की आयु में निधन हो गया है। खबरों के अनुसार, उन्होंने 11 दिसंबर को सुसाइड कर अपनी जिंदगी खत्म कर ली और उनका शव केरल में उनके घर पर पाया गया। अखिल विश्वनाथ की मौत की खबर ने उनके करीबी दोस्तों और फैंस को गहरा आघात पहुंचाया है, जो सोशल मीडिया से अभिनेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।

शव उनके घर से बरामद किया गया

बता दें, अभिनेता अखिल विश्वनाथ का शव उनके घर से बरामद किया गया है। खबरों के अनुसार, अखिल के शव को उनके घर में फंदे से लटका मिला है। दरअसल, ये तब हुआ जब उनकी मां गीता काम पर गई थीं, तब उन्होंने ये दर्दनाक नजारा देखा और वो गहरे सदमे में हैं। अखिल विश्वनाथ की मौत की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे सुसाइड बता दिया है। फिलहाल उनकी मौत के पीछे की वजह सार्वजनिक नहीं की गई है।

अखिल पिछले कई समय से कई परेशानियों से जूझ रहे थे, वे एक अभिनेता होने के साथ-साथ अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए एक मोबाइल की दुकान पर पार्ट टाइम भी काम करते थे। अब खबरें है कि कुछ दिनों से वे उस काम पर भी नहीं जा रहे थे।

बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड

अखिल का एक्टिंग करियर की बात कें तो, बचपन से ही उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म 'मंगंडी' में अपनी शुरुआत की थी, जिसमें उनके साथ उनके छोटे भाई अरुण भी नजर आए थे। दोनों भाइयों को इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए केरल राज्य सरकार की ओर से बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला हैं। अखिल विश्वनाथ को उनकी 2019 में आई मलयालम फिल्म 'चोला' के लिए याद किया जाता है। इस फिल्म उनकी एक्टिंग कमाल की थी। ये फिल्म निर्देशक सनल कुमार शशिधरन की साइकोलोजिकल ड्रामा थी, जिसने केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स में कई पुरस्कार जीते थे, जिससे उनकी अभिनय क्षमता की खूब सराहना हुई।

अखिल के पिता चुंकल चेंचेरिवल्लप्पिल 3 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे और उनका इलाज चल रहा था। परिवार पर इन सभी घटनाओं के चलते दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

