फेमस अभिनेता अखिल विश्वनाथ ने किया सुसाइड, 30 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

अखिल का एक्टिंग करियर की बात कें तो, बचपन से ही उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्म 'मंगंडी' में अपनी शुरुआत की थी, जिसमें उनके साथ उनके छोटे भाई अरुण भी नजर आए थे। दोनों भाइयों को इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए केरल राज्य सरकार की ओर से बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला हैं। अखिल विश्वनाथ को उनकी 2019 में आई मलयालम फिल्म 'चोला' के लिए याद किया जाता है। इस फिल्म उनकी एक्टिंग कमाल की थी। ये फिल्म निर्देशक सनल कुमार शशिधरन की साइकोलोजिकल ड्रामा थी, जिसने केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स में कई पुरस्कार जीते थे, जिससे उनकी अभिनय क्षमता की खूब सराहना हुई।